台灣之光！頭份建國國小合唱團 優美嗓音悠揚義大利

2019-07-22 13:08

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市建國國小合唱團受邀參加「世界三大聖樂節」之一的義大利洛雷托聖樂節演出，小朋友們以優美純真嗓音，在古老典雅的教堂內傳唱著台灣客家、原住民族歌謠及東南亞民歌、天主教聖樂，餘音繞樑讓來自各國的聽眾如癡如醉，不僅成為孩子們永生難忘經驗，也用音樂讓世界聽見台灣。

成立近30年的建國國小合唱團，秉持著成為「台灣最高水準兒童合唱團」的目標，歷年來獲獎無數，今年更獲邀站上國際聖樂的最高殿堂之一，師生們在苗栗縣政府、行政院客家委員會及民間各界支持下，籌足旅費資金，不僅成為亞洲唯一參加團隊，也是六國演出隊伍中年紀最小的合唱團，表現更是令人印象深刻。

建國國小合唱團在指導老師饒家卉、江怡臻引導下，於悠久歷史、傳統哥德式建築教堂內共演出8場次，其中最後一天的演出更擔綱壓軸，學生們穿上台灣客家特色的唐裝，以純真嘹亮的歌聲唱出天籟之音，在古老神聖教堂內迴盪，演唱完畢全場觀眾

激動起立鼓掌，遲遲不捨離去。

苗縣府聘任督學、領隊鍾瑞彬表示，32名孩子滿懷期待、雀躍遠赴義大利，以樂音與各國交流，我國駐梵蒂岡大使李世明也到場加油打氣，而團隊們在接上興奮揮舞國旗，獲得當地民眾熱情歡迎，眾人還到修道院、安養中心義唱，以平常苦練撫慰異國人的心，做足一次成功國民外交。

饒家卉說，師生們都是首次站上如此盛大的國際舞台，期許能讓台灣客家歌曲傳揚全世界，演唱完也獲得聽眾的激賞，讓眾人心裡都十分悸動；演出的學生黎書伃、胡秢榛也說，抱著緊張又興奮的心情，在9千多公里外的異國以母語唱出家鄉歌曲，是畢生難忘的珍貴回憶。

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