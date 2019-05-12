合唱團獲邀義大利演出 頭份建國國小經費吃緊盼援

2019-05-12 18:22

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市建國國小合唱團參加全國學生音樂比賽、師生鄉土歌謠比賽，拿下3項特優佳績，更獲邀參加義大利洛雷托聖樂節活動演出，為亞洲唯一受邀隊伍，全校師生都與有榮焉，但出國經費約400餘萬讓校方吃不消，除積極尋求公部門補助，也盼民間企業伸出援手，讓台灣天籟之音飄揚國際。

成立近30年的建國國小合唱團，連年參加各項音樂比賽都傳捷報，成員包括閩客族群、原住民、新住民，校方也積極招募各語言師資，使得合唱團今年在同聲合唱、客語、東南亞語全國賽皆拿下特優。

小朋友的天籟美聲獲得國際3大聖樂節之一的義大利洛雷托聖樂節邀請演出，5天內演出8場，共15首曲目，除了有宗教類型的樂曲外，也會演唱傳統客家民謠。

校長曾煥淦表示，此次經評估約需400多萬，正積極向苗栗縣政府、內政部、教育部爭取補助，但目前募資不到1/3，希望民間單位能慷慨解囊，讓孩子們無後顧之憂為國爭光。

此外，合唱團將於5月18號苗北藝文中心舉辦音樂成果發表會，歡迎家長們及社區民眾至校方警衛室索票入場；也盼赴義之旅能順利成行，用音樂讓國際聽見台灣客家文化及鄉土歌謠之美。

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