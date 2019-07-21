非六都第1！ 竹市抱回國家卓越建設獎15大獎

2019-07-21 13:53

［記者洪美秀／新竹報導］今年度國家卓越建設獎評選結果出爐，新竹市獲2座特別獎、7座金質獎和6座優質獎共15座獎，得獎數再破紀錄，是非六都第1、全台第3名。其中新竹水道取水口市定古蹟「從深埋地底到重見天日」，經超過4年時間修復，打造景觀與歷史科普教育兼具的展示館，獲「最佳規劃設計類」金質獎肯。另關埔國小因施工優良也獲「最佳施工品質類」金質獎。

市府表示，2019國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會聯合全國建築產官學界組織舉辦，行政院公共工程委員會、內政部營建署及內政部建築研究所指導，是台灣年度建設的最高榮譽。

市長林智堅說，今年竹市多項重大建設陸續完成，包括27公里微笑水岸、步行城市、新校園運動、進擊的公園等建設，像新竹左岸、港南運河、香山濕地賞蟹步道、東大路地下道、東門圓環人行道等獲15個獎項肯定，市府團隊的努力，讓竹市城市面貌改變，城市美學已成形。

其中，新竹水道取水口公園景觀改善工程獲最佳規劃設計類金質獎，取水口見證竹市的水資源史，具文資價值，展示館結合歷史和建築，以水資源為主題策展，結合科普教育及當代互動藝術，戶外更設親水設施、溜滑梯等，讓民眾主動親近古蹟，了解歷史，可說是古蹟改造的代表作。

新闢的關埔國小拿到最佳施工品質類金質獎，完善且細膩的施工品質，讓天井窗、桂竹林、通風高塔及斜屋頂等成為校園特色，也融合生態與友善環境，讓評審團印象深刻，期待關埔國小二期工程，繼續落實建築設計理念，成為「新校園運動」的典範。

此外，「進擊的公園」獲最佳規劃設計類特別獎，是竹市近年推動城市綠美化計畫，不管是綠光、民族、長和、大庄、香山、南大、頂竹圍、關新及朝山社區公園，都以「生活綠帶」、「社區機能」為核心概念進行改造，獲評審團的嘉許。

市府行政處表示，竹市除獲最佳規劃設計類2座特別獎，也獲7座金質獎、6座優質獎共15座獎，刷新過去紀錄，而樹葬園區、大坪頂納骨塔規劃設計也跳脫以往生命園區印象而獲獎，讓人印象深刻。

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