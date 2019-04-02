耗時4年多修復 新竹水道取水口古蹟開放

2019-04-02 16:18

［記者洪美秀／新竹報導］耗時4年多的古蹟修復工程，新竹水道取水口展示館今天開館，副市長沈慧虹說，新竹水道取水口1929年完工，是城市邁入用水現代化的重要指標，如今完成修復，賦予古蹟新生命，場館內介紹竹市水資源環境與建築故事，還有100支以新竹在地水源做成的樹脂冰棒水牆，戶外有攀岩溜滑梯與水池，將是推廣科普教育好所在，邀請市民來新竹文創館旁的水道取水口展示館，見證竹市的水故事。

新竹市文化局表示，日治時期竹市工商活動繁榮，於是有新竹街水道建設，1929年取水口完工通水，為城市邁入用水現代化的重要里程碑，主要設備沿頭前溪隆恩圳，埋設6個集水井收集源水，再抽到18尖山，進行一連串沉澱、過濾的淨水程序，再將水送進街道家戶。

而位在新竹市公道五路與千甲路交界的新竹水道取水口更見證竹市的水資源史，極具文化資產價值，市長林智堅4年前上任後，不僅將其指定為市定古蹟，更展開一連串古蹟修復工程，經4年多修復，終於讓封塵在地底下的取水口顯現，成為見證新竹水資源歷史的教育場域。

沈慧虹說，水道取水口展示館的修復相當困難，因取水口建築埋在地底，需小心古蹟本體的結構，如今看到取水口古蹟渙然一新，令人感動，而修復一座古蹟不容易，古蹟的活化營運與維持更不容易，新竹水道取水口展示館內除展示抽水機具，還推出「風生水起水資源環境教育特展」，且戶外有水池與溜滑梯，可讓兒童了解新竹水源的發展脈絡，歡迎父母趁兒童節連假來取水口展示館一遊，及參加一年一度的兒藝節。

文化局表示，新竹水道取水口展示館總工程經費4500萬元，包括進行古蹟修復及室外景觀工程，取水口展示館內除介紹取水口之歷史、建築特色，也以水資源為主題策展，科普教育結合當代互動藝術，教育民眾水知識，像是用100支樹脂冰棒，以新竹市十個水源處取水製成的冰棒水牆，就是藝術結合環境教育的表現。

文化局表示，新竹市的水道建設相當早，1929完工至今，已有90年歷史，如今新竹取水口展示館古蹟修復完成，是古蹟活化再利用成功案例，展示館開館時間週二到週日上午9點到12點及下午1點到5點，配合兒藝節，4日到7日每天會有3場古蹟導覽解說，邀請大小朋友來趟水資源教育之旅。

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