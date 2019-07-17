明日發光體！「台南小巨蛋」抱走國家卓越建設獎

2019-07-17 19:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2019國家卓越建設獎揭曉，台南市工務局抱回6項獎座，其中大台南會展中心獲得最佳規劃設計類特別獎，這個被外界喻為「台南小巨蛋」，能否成為閃亮的「明日之星」，備受關注。

南市工務局表示，大台南會展中心以永續發展連結未來為發想，設計綠能科技，打造城市品牌與價值，創造環保友善環境，展現綠色智慧展覽館特色，因而獲得評選委員青睞，脫穎而出。

大台南會展中心基地面積5.2公頃，位於高鐵台南站產業專用區，設計規劃為多功能綜合場館，兼具「台南小巨蛋」用途。南市工務局長蘇金安說，場館設計量體大約1萬3千坪，展場攤位容納600攤，採挑高無柱設計，可當大型會議、演唱會、運動賽事、年會活動場地等。

據了解，這項重大建設，由前市長賴清德任內推動爭取，獲得總統蔡英文及時任行政院長林全支持，經費全由中央奧援，建設經費20億餘元。2018年5月8日舉行動土典禮，當時擔任行政院長賴清德及代理市長李孟諺等人見證出席，工程預計2021年完工。

由於南部產業聚落數量多達31個是台灣各區之冠，其中台南市就擁有14個，為全國最多，加上文化、觀光、美食特色，最適合發展會展中心，因此中央與地方攜手合作，希望透過會展中心產業交流互動平台，提升在地產業整體競爭力及國際知名度，進而吸引更多廠商投資南台灣。

台南市政府「台南呷水甜」影片：

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