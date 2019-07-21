1012公里的環島挑戰 小草書屋學員騎上單車壯遊

2019-07-21 11:41

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區在地社團小草書屋與青草職能學苑今天舉辦單車環島啟程儀式，學員們將在明天從淡水出發沿著西部環島，全程1012公里、為期兩周的自我挑戰。儀式當中也邀請家長在布條上寫一段話，繫在腳踏車給予小孩子的祝福，不少學員眼眶泛淚擁抱打氣，替環島的啟程揭開序幕。

「夢想一直走，永遠不停留」的單車環島活動已經舉辦4年，小草書屋社工老師廖彩茹表示，來到這裡的學員們是從三峽區各國中輔導室轉介而來，屬於高關懷學生，活動的初衷是希望帶著他們壯遊，在過程中凝聚團隊精神，同時也是學習照顧自己。

她說，活動的經費除了學員們向企業爭取贊助外，也利用在課堂上所學的美髮、咖啡技能去擺攤賺取旅途中的費用，這次單車環島行前訓練包含例行性的體能、騎乘，並安排4位老師、2位學長帶隊交管。

擔任車隊領騎的謝裕暉與車隊交管的廖友辰去年也成功挑戰單車環島，他們說， 想到什麼就去做不要遲疑，環島過程是團體生活、大家就像一家人，雖然個性上很多需要磨合，但也是訓練如何溝通、調整情緒，而不是意氣用事，這次也會全程陪伴，在學弟妹需要幫助的時刻出一份力。

啟程儀式中，謝裕暉和廖友辰送給學員們「牙刷」、「內胎」與「香蕉」，分別代表自理生活、隨機應變及適時的補充體力，新北市議員江怡臻也到場替學員們加油鼓勵，希望在這段自我挑戰的旅途中能一路平安，也找到自己人生的方向。他們的腳踏車上也掛著家長們的祝福，單車環島也是象徵送給自己一份成年禮。

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