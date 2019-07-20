計程車博物館蘇澳開館 車迷朝聖新景點

2019-07-20 21:31

〔中央社〕國內首家以計程車為主題的「計程車博物館」，最近在宜蘭蘇澳開館。館內除有5台歷史悠久的古董計程車，還有2000多件相關文物，成為車迷朝聖景點。

剛把戶籍遷到宜蘭蘇澳的「計程車博物館」館長李濟成，在2000年於美國紐約旅行時，買下車號是「NYC-1009」的玩具車，10月9日是他的生日，剛好與玩具車車號相同，從此瘋狂蒐集各國實體計程車、模型及玩具。

李濟成今天接受中央社記者採訪時說，他蒐集歲月至今已長達19年，當初在尋找展館位置時還一度考慮設在日本冲繩，經過10多年籌設，2007年決定落腳在蘇澳，買下當地倉庫，當成自己50歲大禮，並在今年7月正式開館。他號稱，這是全台首家，甚至是世界獨一無二與計程車相關的文物館。

他表示，館內除有收藏品中最老的1957年分德國賓士、1962年分日本青鳥、1967年分英國奧斯汀、1972年分美國Checker Marathon、1988年分裕隆速利，共5台古董計程車之外，還展有2000多件文物。

李濟成說，這些來自美國、英國、日本、泰國、印尼、東南亞的文物中，包含計程車模型、各式鐵皮模型車、塑膠模型車、迴力車、車牌、車資計算器等。

李濟成說，只要是任何物品上有計程車圖案的物品，他都會瘋狂買下，例如星巴克城市杯子，甚至連女人使用的時尚配件，當然都在蒐集範圍之內。

此外，為了打造成適合親子共同參觀的博物館，展館內的展示櫃特別設計成矮櫃，拉低到孩童可以輕易細細觀察的高度，更花費心思打造一處旋轉壽司台，轉盤上擺上的不是讓人品嘗的美味壽司，而是一部一部來自各國的黃色計程車模型。

在其他車友支援下，計程車博物館目前也推出「台灣計程車歷史特展」，展有民國40年代三輪車、1964年青鳥二代、1967年青鳥三代、1978年裕隆速利等古董車，展期到8月9日止。

連名字「濟成」也與「計程」同音的李濟成說，計程車就像是城市的名片，在他19年的蒐集歲月中深刻了解，若看到一張城市老照片時，只要其中有計程車就可發現它是什麼城市，還有什麼年代。

李濟成表示，他開館除了要宣揚計程車文化，也想要進一步提升計程車司機的工作尊嚴，這些司機有了尊嚴之後，也才會自律提升服務與開車品質。

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