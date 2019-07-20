高級酸！他曝淹水最快退去方法 高雄人看完笑翻了

2019-07-20 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市昨天下大雨，近半行政區泡在水裡，淪為「水鄉澤國」，市民怨聲載道，市長韓國瑜進入災害應變中心坐鎮時表示，「聽起來也還好，水退的速度也很快」，被外界質疑失言。對此，就有高雄網友透露一個讓淹水快速退去的方法來苦中作樂，方法曝光也讓許多高雄人笑翻了。

高雄市區昨天下大雨，仁武等5區時雨量超過120毫米，超越去年8月23日雨量紀錄，韓國瑜於高雄市災害應變中心聽取災情回報後說，市區排水上限在60毫米，降雨最高到126毫米，比去年823還多，但他在過程中脫口：「目前為止，聽起來也還好啦，水退的速度也很快」，被外界質疑失言。

對此，19日晚間有高雄網友在罷韓社團「公民割草行動」發文指出，當天下午他要出門時，媽媽關心地詢問「電視好幾台都在播現在外面淹水，你還要出去喔？」他回答說：「沒關係！妳如果轉52台水就退了」。

文章曝光引發熱議，許多網友一看秒懂原PO的「高級酸」，紛紛留言「哈哈哈！最高段的諷刺！」、「太可愛的回答了」、「太有才華了 但我相信你一定是苦中作樂」、「神回 超有梗！」、「不要這樣頂撞媽媽....但是我韓粉的朋友真的都說高雄沒淹水，不知道要去看眼科還是看腦科」。

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