基隆前議員洪森永 接任基隆工策會總幹事

2019-07-20 09:47

〔記者林欣漢／基隆報導〕國策顧問張金華因個人生涯規劃，卸任基隆市工商發展投資策進會總幹事一職，交棒給前民進黨基隆市議員洪森永，並兼任中小企業中心主任，洪森永說，希望市府能降低稅賦，吸引中小型產業進駐基隆。

基隆市工商發展投資策進會停擺七年，市長林右昌在三年多前恢復設置，延攬曾任第三屆國民大會代表、國際扶輪社總監等豐富學經歷涵養及人脈的張金華出任總幹事，不過，張金華最近因個人生涯規劃決定卸任，工策會委員會議決議由前安樂區市議員洪森永接任，昨天頒發聘書。

洪森永最近剛通過海大河海工程研究所碩士論文口試，他表示，基隆市過去因為大環境條件不好，比鄰近的雙北差很多，甚至上一波台商回流中，一些大型投資業要進來，基隆都因為拿不出夠大的腹地而錯失機會相當可惜，但這幾年基隆投資環境逐漸改變，如果利用基隆港、鄰近雙北等優勢，借力使力，應該可以好好的招商引資。

洪森永說，基隆本身的產業腹地有限、公共設施及運輸系統還無法達到企業主們的需求，所以往往大型產業對基隆投資興趣缺乏，這幾年在林右昌市政團隊用心經營下已明顯改善，例如五堵產業園區的開發、可以滿足對用地需求的企業；輕軌捷運的興建、對交通的運輸系統會有明顯的幫助，外加中央目前資助基隆的建設經費補助超過200億元，陸續市區的大型建設工程及停車空間，也會一一完成，嶄新的城市面貌即將來臨，屆時市府再配合在土地等稅賦給予優惠，必能引起產業界興趣，活絡基隆工商產業。

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