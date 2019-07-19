亞太棒訓中心發現秋行軍蟲 南市府啟動緊急防治

2019-07-19 20:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕亞太國際棒球訓練中心（亞太國際棒球村）發現秋行軍蟲，南市農業局今（19）日會同安南區公所及台南區農業改良場人員，至現場協助進行噴藥防治處理。南市農業局表示，經施藥後，現場懸掛費洛蒙誘蟲器，並於施藥後7天再調查秋行軍蟲為害狀況，若未發現該蟲即解除列管。

市府表示，因自7月26日起，將在該球場將舉辦「2019年U12世界少棒賽」，為讓比賽場地完善，今天防治後，工務局及現場施工單位除配合相關防治措施外，也將持續進行球場草皮撫育，在球賽開幕前完成防治工作，以利比賽順利進行。

據了解，亞太國際棒球訓練中心正進行草皮修整，施工單位17日發現可疑鱗翅目害蟲，南市工務局獲報後，即再通報農業局前往處理，經會同台南區農業改良場（簡稱台南場）現勘取樣蟲體，18日經台南場鏡檢鑑定，證實為秋行軍蟲，而其捕獲樣本尚有斜紋夜蛾及分秘夜蛾，為國內在玉米田區外第1次秋行軍蟲確診案例。

南市農業局表示，安南區公所及台南場18日下午立即調派人力至球場調查為害情形，並釐清球場周圍高風險寄主作物受害狀況，球場外圍僅發現一處約0.3公頃面積玉米田區，但未發現秋行軍蟲為害，而經確診秋行軍蟲為害的球場劃設0.38公頃的管制區，並懸掛警告牌。

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