20萬筆個資外洩 1111人力銀行：已報案

2019-07-19 11:38

〔記者李雅雯／台北報導〕1111人力銀行個資外洩，疑有20萬筆求職者資料在國外駭客論壇揭露、兜售。1111人力銀行副總經理何啟聖坦言，對於個資外洩傷害範圍有多大尚未能掌握，目前已經向調查局、刑事警察局報案，全力配合檢調偵辦，會對遭到外洩個資的會員全權負責到底。

國外駭客論壇揭露、兜售1111人力銀行個資，聲稱有20萬筆求職者個資，明確記載身分證字號、中文姓名、電話號碼、地址、畢業學校、就讀科系等資料，為了強調擁有個資的真實性，率先披露12人個資。

何啟聖表示，經過比對遭曝光的12人個資後，這些會員資料是8年前的舊資料，8年前曾經做過子網站委託外包製作，目前尚不確定受到侵害的個資範圍究竟有多大，是否真有20萬筆個資外洩、子網站委託外包製作和個資外洩間的關係等等，這些仍需有待檢調處理。

何啟聖強調，目前持續聯絡12名遭曝光個資的會員，告知對方狀況和權利義務，對於這個事件中權益受到侵害的會員，1111人力銀行會負責到底。

1111人力銀行針對個資外洩發出說明稿如下：

1、1111所有會員資料是提供給合法厰商，甄選適合的人才之用，今遭非法露出，已向調查局，刑事警察局分别報案，全面偵辦中。

2、經查，此案係8年前子網站委託外包製作時，所發生遭到攻撃入侵的舊資料，之後已逐年提升資安，并加強防護。

3丶同時1111委請合作的知名資安專家一ZUSO Generation協助後續資安事件調查與相關資安服務，密切合作中，而ZUSO顧問陳盈豪CIH也是刑事局科技團隊。

4丶即時與世界級的資安制度顧問- KPMG安侯企管顧問公司合作，全方位提升1111的個資管理深化輔導。

5丶1111對系統功能升級益臻至善的要求，為開發AI人工智慧，強化求職、求才端的系統介面，已與台灣科技大學，以及其AI人工智慧中心全面合作，正式簽約2年，預計在短期內，就可大幅提升系統介面，更人性化、更快速、更精準的媒合功能。

6丶1111與知名產物保險公司，為所有求職會員，投保新台幣2億元，第三人責任險，讓找工作的會員更有保障。

7丶會員若對個人權益有任何疑問，歡迎利用1111免付費服務專線：0800-011234專人為您服務。

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