注意！苗栗縣10大危險水域在這裡

2019-07-19 09:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕天氣氣溫繼續維持高溫不退，不少民眾難耐酷熱夏天，喜歡到海邊或是游泳池戲水消暑。不過，苗栗縣消防局提醒民眾，公布10大危險水域，其中以竹南鎮龍鳳漁港和假日之森為最。

苗栗縣消防局統計，苗栗縣危險水域共有100處，而10大危險水域分別是龍鳳漁港沿岸、假日之森、後龍鎮水尾沿岸、中港溪南庄鄉河段、苑裡鎮出水海邊、卓蘭鎮老庄溪、泰安鄉汶水溪、通霄鎮火力發電廠後方海域、頭屋鄉明德水庫、後龍溪頭屋鄉河段。

苗栗縣消防局分析，龍鳳漁港與假日之森腹地相連，某種程度而言可以算是同一片水域，相當遼闊，宛如海水浴場，不少民眾前往休憩玩樂後下水，一時放鬆戒心，等到漲潮時卻未即時撤離，容易造成事故。

至於通霄、後龍與苑裡等地，因為屬於海線鄉鎮，靠海地區綿長，有諸多漁港，苗栗市與頭屋鄉則有後龍溪流經，南庄鄉與頭份市同樣屬中港溪流域，常吸引民眾前往戲水。

泰安鄉、卓蘭鎮與獅潭鄉等地，有些地點因地處山區，轄區內不少野溪遍佈，或是因人跡較少，風景秀麗，容易讓人想親近水邊，享受「清涼」感覺，但是過程中容易使人放鬆戒心，不得不慎。

苗栗縣消防局呼籲民眾遵守「四不」守則，即不要單獨下水、不要穿著長褲戲水、不要在飯後或酒後戲水、不要在颱風或豪大雨後戲水；另外，無救生員海域務必不能下水，以保障自身安全。

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