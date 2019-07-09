戲水勿踩雷 彰縣公布10大危險水域

2019-07-09 19:50

〔記者湯世名／彰化報導〕炎炎夏日，戲水是最沁涼的消暑方式之一，但今年入夏以來已有部分縣市傳出溺水憾事，彰化縣消防局昨天公布全縣10大危險水域，伸港鄉什股海域與芳苑鄉王功漁港及八堡一、二圳高居危險水域前3名，消防局強調什股海域因潮汐變化大，多為民眾戲水因漲潮脫困不及而溺水，近10年來更已傳出6人溺斃，呼籲民眾戲水千萬要注意安全，切勿到無人管理且設有禁止戲水告示的水域玩水。

消防局公布的10大危險水域，包括有伸港鄉什股海域、芳苑鄉王功漁港、八堡一圳與二圳沿線、線西肉粽角海域、鹿港鎮彰濱工業區海域、員大排、彰化市大肚溪、芬園鄉貓羅溪、濁水溪、溪州鄉莿仔埤圳等。

消防局指出，近10年來，前3名的危險水域，什股海域共與王功漁港都分別傳出22人溺水事件，八堡一、二圳則有21人，其中什股海域的22人當中，就有6人分別因釣魚、戲水與工作而溺斃。

消防局表示，天氣愈來愈熱，許多青年學子都會趁著暑假前往戲水，卻因為沒有注意水域安全，造成部分縣市溺水事件頻傳，彰化縣10大危險水域多具有位置偏僻、無人管理或潮汐變化大等共同特性，一旦發生溺水意外，通常會造成救援不易。

消防局強調，即日起至9月防溺計畫執行期間，除透過至各學校及集會場所宣導、辦理各項水上救生演練及訓練提升救援效率，並於7至8月間重點加強期間，分別在什股海域、肉粽角海域、彰濱海域、王功漁港等地點設立警戒站及加強機動巡邏，並於潮汐落差大的觀光景點如王功漁港及什股海域等處增設潮汐告示牌，以使民眾能充分了解潮汐訊息，避免受困。此外，這10大危險水域目前共設有1102組救生圈架，他們也將陸續增設。

消防局呼籲，學生家長除了在暑假期間應多注意孩子們出遊的動向，不要讓他們去危險的地方戲水之外，更重要的是要加強孩子們水域安全觀念，可以保護自己、提醒同伴，甚至向親朋好友宣傳水域安全，畢竟生命無價，千萬不要拿自己的安全開玩笑。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法