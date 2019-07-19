「刑無期刑」匾額見證台灣史 全台首件中央指定私有古物

2019-07-19 08:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣草屯鎮龍德廟有一塊「刑無期刑」匾額，係清同治4年（1865年），台澎兵備道督史丁日健，平定北勢湳洪欉之亂後獻立，為全台灣第1件獲得中央指定的私有古物，南投縣政府文化局最近設置解說牌，盼讓民眾進一步認識古物價值與提升保護意識，並避免未諳法令而觸法。

南投縣文化局指出，「刑無期刑」匾，見證了清同治3年（1864年）北勢湳之亂。當時，彰化戴潮春反清事件尚未完全平定，草屯鎮北勢湳（約現今的草屯鎮北勢里）洪欉（曾受封為「北王」）又起而響應，台澎兵備道督史丁曰健率軍進勦，途經月眉厝龍德廟，曾向保生大帝祈求勝利。

清同治4年亂事平定後，丁曰健獻立「刑無期刑」匾，出自《尚書‧大禹謨》「刑期于無刑，民協于中」，意謂刑罰目的是希望能夠達到無所用刑的目標。匾上刻有敘述歷史事件緣由的內容，也是台灣寺廟匾額上題款字數最多者之一，中央還刻印有滿漢文合璧之台灣兵備道關防；基於其與台灣歷史發展的密切關聯，2012年已由文化建設委員會（文化部前身）指定為國家重要古物。

文化局指出，依據《文化資產保存法》第103條第4款規定，損毀或竊取國寶、重要古物及一般古物者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2千萬元以下罰金，因此特別設置古物標示說明牌，除提醒民眾認識古物價值與提升保護意識，也避免觸法，另包括埔里鎮立圖書館日治時期埔里地區神社手洗缽、南投市藍田書院奏凱崇文匾、配天宮正殿石獅、台灣南投農田水利會草屯工作站昭險圳改修諸首事人氏名記念碑等9處一般古物，也都設立說明牌。

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