85歲翁了心願 「二通三瓜」木棟架文物捐贈南市府典藏

2019-07-12 18:58

〔記者楊金城／台南報導〕85歲簡子明收藏超過20年的2座「二通三瓜」木棟架文物，今由女兒簡玉美、兒子簡奉谷在新營文化中心捐贈給台南市政府典藏，市長黃偉哲頒發感謝狀表達感謝，他說，木棟架不僅是宗教文化的重要資產，在深化文資教育更具有重要意義。

簡子明住宜蘭縣，早年得知台中一家宮廟要拆除重建，特地前去搶救購入2座「二通三瓜」木棟架，運回家中恆溫恆濕妥善保存；他因癌末，放心不下寶貝文物，2年前就交待女兒捐贈這2座廟宇大木文物，盼能一直留存下去。

簡玉美說，木棟架是傳統廟宇建築裡最重要構件，默默承受所有重擔，跟父親的性格相似，如今捐贈給文化古都台南市，了卻老父心願，很開心落腳台南，為文化傳承盡份心力，見證文化資產的重生與延續。

木棟架長約370公分、寬約170公分、高約210公分，歷經300多公里路程，從宜蘭運來新營，漆面雖斑駁，仍可見細膩雕工。

台南市文化資產管理處處長林喬彬說，2座木棟架屬「二通三瓜」形式，即由2根通樑、3個瓜筒組合成三角形棟架，採榫卯工藝，未用一根釘子。除通樑及瓜筒外，還有斗、拱、束隨等構件，完整保留廟宇頂部重要木構件的樣貌，可讓人從不同角度體會傳統建築的精巧，極富展示教育價值。

黃偉哲說，木棟架或許在一般人眼中只是一塊舊木料，但站在關心文物角度，這是一件無價的工藝瑰寶，市府會盡力保存並展出，推廣廟宇建築文化教育。

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