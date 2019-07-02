愛蘭百年「禮拜堂」木匾 除蟲修復完成

2019-07-02 23:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕創立於1871年的南投縣埔里鎮愛蘭教會，保存文物中有一塊「禮拜堂」木匾，有百年歷史，因台灣氣候潮濕而蟲蛀腐朽，南投縣文資學會發現後，以搶救文物的心情將木匾送修，經草屯鎮的木工業者修復，回復老木匾的原貌，教會將擇期重新掛在禮拜堂。

愛蘭教會是埔里鎮最老的教會，148年前宣教士就抵達昔稱「烏牛欄」的愛蘭聚落傳教，這個巴宰族聚落不久即改信基督教。而早期沒有蓋教會，多借族人房舍當「禮拜堂」，這塊被教會保存的「禮拜堂」木匾，就是掛在族人房舍大門上。

南投縣文化資產學會理事長梁志忠與小組成員，執行縣文化局宗教普查計畫，在愛蘭教會的倉庫發現該匾額，發現宣教士入境隨俗，「禮拜堂」掛的就是中式木匾，該樟木匾長120.67公分，寬50.6公分，厚度3公分，是見證基督教來台歷史的珍貴文物，需要好好保存。

該木匾因年代久遠加上氣候因素，不只出現腐朽風化還被蟲蛀，若不趕緊搶救，恐怕很怕就蛀光，因此志忠在徵得教會牧師陳清恩的同意後，由他帶至草屯鎮，請專業木工廠修復。

草屯鎮元茂工藝社業者陳映宏、陳映輝兄弟責修復該木匾，兩人先為木匾除蟲再進行修補，最後才加上邊框，回復成教會保存的舊照片裡呈現的木匾樣貌。梁志忠這兩天已將該木匾送至教會，陳清恩牧師表示，將會擇日舉行儀式，將該匾掛在教會禮拜堂的正上方，風華再現。

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