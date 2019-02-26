清代石馬「微整形」 這樣做恢復古樸之美…

2019-02-26 20:07

〔記者劉婉君／台南報導〕1976年於台南市永康洲仔尾一帶出土的「鄭其仁墓前石馬」，長期由鹽行天后宮保管，2015年登錄為台南市一般古物，為了讓珍貴古物妥善保存，廟方與台南市文資處去年開始為石馬「微整形」，現已進入尾聲，228連假至鹽行天后宮參拜時，已可欣賞石馬修復後的古樸之美。

鄭其仁是清代協助平定林爽文事件的人物之一，石馬見證台灣歷史，鹽行天后宮於去年向文資處申請補助，展開石馬的清潔以及早期不當修補處的修整，總計進行5道仿石塗刷，表面再塗布加固。

文資處說，石馬的仿石塗刷作業，是在早期修補材質不一致處使用仿花崗岩塗料，猶如替古物「微整形」，使其在外觀與整體風貌上趨近一致。而以花崗岩材磨成粉末，經高溫窯煅燒後與壓克力樹脂混合而成的仿花崗岩塗料，具有光安定性，不易因為陽光照射而變化，而且後續如有維護需要，可再次使用相同材料人工填補。

仿石塗刷同時也保留可辨識性，遠觀時，石馬呈現風貌一致性，細察時卻又可分辨出塗刷處，確保修復工作不會影響古物的藝術美學或是作為歷史證物的真實價值。

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