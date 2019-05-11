數萬出土古物有家了！ 花蓮考古文化館擬年底完工

2019-05-11 14:23

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮歷年累積出土古物高達數萬件，目前平均存放於縣內3處及中央研究院歷史語言研究所、台灣史前文化博物館等地，花蓮縣文化局在文化部輔導下選址壽豐籌設「花蓮縣考古文化館」，2017年動工後，預計今年底完工，未來萬件文物除有「家」能聚首外，暫存於縣外的古物也可望迎回展示。

花蓮歷年珍貴出土古物，因缺乏專業典藏與展示空間，僅能依類別分存於文化局所轄歷史建築內或租用民間倉庫存放，文化局在投入籌設考古文化館後，2015年徵詢壽豐鄉公所同意，將1983年興建的豐田市場作為建置基地，無償使用15年，並獲文化資產局補助辦理豐田市場改建工程規劃設計案200萬元。

隔年起，花蓮縣文化局陸續再獲4500萬元及2700萬元補助，進行考古文化館修繕、改建及展示工程計畫，執行館內常設展、開放式庫房及部分公共空間規劃設計與施作，並於2017年8月正式開工。

文化局文化資產科長黃用斌說，考量豐山村為史前玉文化的原料區豐田玉礦區，並鄰近支亞干遺址、重光遺址等史前大型玉作坊遺址，文化局認為在此設置文化館有積極地緣意義，除將舊豐田市場老舊空間翻新，作為中區發展特色新地標外，未來還能與豐田玉礦區、豐山村玉石文創業者合作，打造認識玉文化的深度之旅。

文化局表示，花蓮縣考古文化館預計今年底完工，屆時即可有一處古文物典藏及研究與展示教育的空間，讓縣內出土的珍貴考古遺物得以妥適存放，放置於中央研究院民族學博物館內的「太巴塱部落Kakita'an 祖屋雕刻柱」、台灣史前文化博物館內的「花岡山文化蛙形玉飾」等花蓮出土文物，也有望迎回展示。

文化局為迎接年底完工的文化館，自去年起也開始執行「花蓮縣考古遺址出土文物整理與典藏系統規劃計畫」，積極盤點所有文物，同時建置典藏系統，讓民眾不只能到文化館見證花蓮千百年來精采的歷史發展軌跡，更可透過網路線上查詢與檢索功能，一睹古物風采。

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