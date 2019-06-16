國中畢業生送謝恩匾額給班導師 同僚師驚呼：誇張也真難得！
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國中畢業生在畢業典禮送兩幅謝師匾額給周姓班導師（中暗色衣、戴眼鏡者）。（記者王俊忠翻攝）

國中畢業生在畢業典禮送兩幅謝師匾額給周姓班導師（中暗色衣、戴眼鏡者）。（記者王俊忠翻攝）

2019-06-16 22:48

〔記者王俊忠／台南報導〕驪歌聲起、畢業季到，台南市有1所市立國中體育班學生利用畢業典禮時扛著兩面分別題有「功著士林」、「杏壇之光」的匾額進場、獻給周姓班導師。導師事先毫不知情，被學生集體暗中共謀可愛又感人的謝師恩行徑弄得大感驚訝、哭笑不得！

這位周姓導師的同僚說，畢業送匾額給老師，感覺學生行徑蠻誇張的，讓人看了不禁莞爾哈哈一笑；但這也反映老師對該班學生在教學、帶領上的努力得到學生與家長認同、敬重，才會有此罕見的舉動，在現今台灣尊師重道觀念日漸式微的教學環境裡，能有學生、家長們在學生畢業時集體送謝恩匾額給老師，真是很難得的一件美事。

本身是教物理的周姓男導師表示，他帶這一班體育班是從國一帶到國三，其教書約20年，這體育班是他20年來唯一帶滿3年的班級，與21位學生（16男、5女）建立起深厚的感情，學生們保密到家，他事前完全不知情學生們要在畢業典禮玩這齣贈匾大禮。

周導師說，一般會念國中體育班的學生，多數在小學沒打好學業基礎，對學業也沒有多大興趣，在升國中就選念體育班、把身體練好。因為他知道體育班學生對書本興趣不大，帶班時希望學生在練體育時，把生活品格、常規一併學好，未來出社會謀職，至少品操方面能得到職場肯定。

這位導師也說，班上約有一半學生是經濟弱勢、隔代教養家庭，為了學生平時外出比賽，他常幫忙募款，或許學生也知道導師為他們的學習付出很多，才會給他如此驚喜，他告訴畢業生說「1日為師、終身為父，老師等於是學生一輩子的父母」，只要未來出社會、就業遇到問題，都可以回來找老師幫忙，老師是學生永遠的後盾。

  • 四位國中畢業生在畢業典禮代表把兩幅送給班導師的謝師匾額送進會場。（記者王俊忠翻攝）

    四位國中畢業生在畢業典禮代表把兩幅送給班導師的謝師匾額送進會場。（記者王俊忠翻攝）

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