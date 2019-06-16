國中畢業生送謝恩匾額給班導師 同僚師驚呼：誇張也真難得！

2019-06-16 22:48

〔記者王俊忠／台南報導〕驪歌聲起、畢業季到，台南市有1所市立國中體育班學生利用畢業典禮時扛著兩面分別題有「功著士林」、「杏壇之光」的匾額進場、獻給周姓班導師。導師事先毫不知情，被學生集體暗中共謀可愛又感人的謝師恩行徑弄得大感驚訝、哭笑不得！

這位周姓導師的同僚說，畢業送匾額給老師，感覺學生行徑蠻誇張的，讓人看了不禁莞爾哈哈一笑；但這也反映老師對該班學生在教學、帶領上的努力得到學生與家長認同、敬重，才會有此罕見的舉動，在現今台灣尊師重道觀念日漸式微的教學環境裡，能有學生、家長們在學生畢業時集體送謝恩匾額給老師，真是很難得的一件美事。

本身是教物理的周姓男導師表示，他帶這一班體育班是從國一帶到國三，其教書約20年，這體育班是他20年來唯一帶滿3年的班級，與21位學生（16男、5女）建立起深厚的感情，學生們保密到家，他事前完全不知情學生們要在畢業典禮玩這齣贈匾大禮。

周導師說，一般會念國中體育班的學生，多數在小學沒打好學業基礎，對學業也沒有多大興趣，在升國中就選念體育班、把身體練好。因為他知道體育班學生對書本興趣不大，帶班時希望學生在練體育時，把生活品格、常規一併學好，未來出社會謀職，至少品操方面能得到職場肯定。

這位導師也說，班上約有一半學生是經濟弱勢、隔代教養家庭，為了學生平時外出比賽，他常幫忙募款，或許學生也知道導師為他們的學習付出很多，才會給他如此驚喜，他告訴畢業生說「1日為師、終身為父，老師等於是學生一輩子的父母」，只要未來出社會、就業遇到問題，都可以回來找老師幫忙，老師是學生永遠的後盾。

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