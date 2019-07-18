婆媳「美麗」對話 奇葩回答讓婆婆瞬間無言

2019-07-18 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名媽媽今在臉書社團「爆廢公社」分享她與婆婆兩人之間的趣味對話。婆婆表示小孫子要是長得更像媽媽應該會更好看，媽媽卻對此表示不贊同，而媽媽出乎意料之外的回答，除了讓婆婆瞬間無言以對，也讓眾多網友笑翻，更有網友表示，婆媳之間的良好互動令人欣羨。

根據該則臉書貼文，這名媽媽的婆婆先是表示，孫子長得比較像爸爸，但要是像媽媽多一點，應該會更好看。媽媽對此不認同，表示「很難欸」。婆婆隨即表示納悶，難道是因為爸爸的基因太強了嗎？而這名媽媽回答，不是這個原因，而是「因為我的天生麗質太難超越！」

這名媽媽話一說完，婆婆便幽幽表示，自己要去洗澡了。這名媽媽詼諧表示，被婆婆「句點」好難過，並將婆媳之間的互動分享到臉書社團。而這樣有趣的互動也讓網友笑翻，「被發洗澡卡了哈哈哈」、「原來婆婆也會冷處理」，也有大批網友大讚照片上熟睡的嬰兒，睫毛好長好翹、容貌甜美可愛，更有網友表示婆媳間互動良好，令人稱羨。

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