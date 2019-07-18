麻豆文旦下月採收 黃偉哲：嚴加取締冒牌貨

2019-07-18 15:31

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆文旦今年產量預估略減1成，下月就能採收，台南市長黃偉哲今天巡視麻豆柚園，他強調說，麻豆文旦向來品質好、價位高，但有不少外縣市來的冒牌貨，魚目混珠為麻豆文旦，將要求南市農業局嚴加取締，做好麻豆文旦品牌管理。

麻豆文旦種植面積有828公頃，黃偉哲在南市農業局長李朝塘、農委會台南區農改場場長鄭榮瑞、麻豆區農會總幹事孫慈敏等人陪同下，巡視麻豆南勢里文旦園的生長情形。

黃偉哲說，麻豆文旦步入熟成期，幸好這次颱風不過門也不入，也不擔心今年產量減1成影響價格，減產正可提高文旦價格，市府應預先做好產銷規劃，產季來臨後就可全力銷售。

黃偉哲說，文旦大果較不受市場青睞，今年推動文旦大果加工，可做成柚子茶、柚香沐浴乳、洗髮精等各種產品，建立品牌，提高麻豆文旦附加價值和增加銷售市場。

黃偉哲並指示農業局要嚴加取締麻豆文旦冒牌貨，做好麻豆文旦品牌管理，也呼籲農民，自己的貨賣完就好，不要隨意引進來路不明的文旦，以免砸了麻豆文旦自己的招牌。

黃偉哲說，農業局應協助麻豆農會，做好文旦的雷射防偽標章，讓量少質精的麻豆文旦，穩佔市場第一名。

麻豆區農會總幹事孫慈敏說，農會已建立「柚之寶」產地團體商標和產品回溯QRCODE，柚農向農會申請標章後，要經採驗、審查認證，才能獲得團體標章，消費者認清品牌標章，就能買到一定品質保證的正港麻豆文旦。

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