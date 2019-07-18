區域排水長年未整理 如同恐怖片裡的叢林

2019-07-18 13:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大肚自由路靠近沙田路段，有一條區域排水，1、20年未整理，雜木野草盤根錯結，如同迷你叢林，同時，涵管嚴重阻塞，時常有蛇出沒，因近年邊坡塌陷，附近住戶擔心塌陷擴大，請市府趕快來修復。

水利局水利養護科長徐瑞旻表示，由於該土地屬國有財產局，因此會在在一週內將先進行環境的清潔，將雜木雜草清除，避免蚊蟲滋生，至於邊坡整建，將與國有財產局協調評估。

大肚自由路29號旁有一條區域排水，旁邊有一棵百年大樟樹，但因該段長達1、200公尺排水溝渠，10多年未清理，竟長滿雜木雜草，還盤根錯結，若不是住在附近的住戶，一般民眾會以為無人整理閒置地。

此條區域排水，不但雜木野草叢生，盤根錯結，排水底部更是泥沙淤積嚴重，排水口因近來邊坡崩塌，兩個入水口涵管，因大石頭崩塌堵住，竟只剩一個入水口，而出水口也因邊坡泥沙崩落，被掩埋掉四分之一。

張姓住戶表示，此一區域排水已有10多年未整理，因為太髒亂，時常有蛇出沒，怕麻煩消防局，只能自己抓，而排水溝未清，只要大雨就會水位就會上升，因多年未清，且出入水口又被阻塞，已有多次要漫上道路，很擔心此時正是颱風季，降下大雨時會淹水。

市議員吳瓊華表示，接到張姓住戶陳情，便安排今天會勘，沒想到情況比她想的嚴重，環境比她想的還亂，水利局雖同意先清理環境，但是邊坡崩塌的情況也很嚴重，希望市府儘早與國有財產署協調，儘快整修。

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