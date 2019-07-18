獨步台全的基隆黃蠟石文化館開張

2019-07-18 12:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市文化局利用暖暖閒置宿舍，作為黃蠟石文化館今天開幕，展出獨步國內的基隆河黃蠟石，並與基隆河壺穴地質連結成自然地質教室，也為觀光注入活水。

產於基隆河的黃蠟石，十分稀有，文化局去年整理暖暖區過港路舊員工宿舍，作為黃蠟石文化館。今天市長林右昌和多位議員共同主持開館。

林右昌表示，黃蠟石文化館未來將是非常重要的環境及地理教育場域，包括全市中小學學生的環境教育，將與雅石協會合作，把專業知識與珍貴的收藏，分享給更多的民眾。

文化局陳靜萍指出，黃蠟石全世界只有3個地方有，義大利、廣東及基隆河，黃蠟石文化館是全台獨有。

此外，暖暖河段有世界級的壺穴景觀，黃蠟石文化館結合基隆河沿岸環境，將成為當地得天獨厚的自然地質教室；該館與基隆雅石藝術會合作，設有黃蠟石展示區，展出該會會員珍藏的各類蠟石。

另外大廳的「暖暖煤礦產業特展」，由基隆社區大學與大菁農場合作，展出暖暖早年的礦業產業工具，裡面的文物至少都已有半世紀的歷史。

黃蠟石文化館首檔展覽內容包括黃蠟石系列雅石、壺穴地質景觀介紹以及暖暖煤礦產業特展，營運時間為週二至星期日，每日上午9時至下午5時，逢周一休館，有興趣的民眾可前往參觀，相關資訊可至基隆市文化局官網查詢。

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