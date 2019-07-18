台南本土登革熱增到11例 是今年2次採血、無症狀首例

2019-07-18 12:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市今年本土登革熱到18日確診新增1病例，累計本土病例到11例，值得一提的是全市第11病例是住在中西區開山里的70歲婦人，她是經市府第2次擴大採血檢驗查出，之前身體毫無登革熱相關症狀，這也是今年全市首例經2次採血檢出、但無症狀的本土登革熱患者。防治中心說，這證明登革熱患者不一定都有症狀。

南市登革熱防治中心從6月30日迄7月17日止，針對本土登革熱確診個案的居住地及活動地區辦理擴大採血檢驗，共計採檢607人，依據衛生局檢驗中心檢驗結果，判定須做2次採血檢驗共74人，目前有20人已進行2次採檢，其中開山里這位70歲婦人於17日判定確診為南市第11例本土登革熱。

全市第11例本土登革熱的70歲無業婦女，是住在中西區開山里、有慢性病史，無出國旅遊史。個案於7月2日到大埔福德祠擴大抽血站進行NS1快篩抽血，期間無不適症狀、未就醫，因首次抽血報告未確定須再採檢，7月16日進行2次採檢、17日判定確診。

個案從7月1日起，除開山里住家外，曾到東菜市場、大埔福德祠、復興公有市場等地區活動，前述地區皆已於7月3日及6日同步執行戶內外噴藥防治。7月17日上午再次針對個案居住地周圍執行孳生源清除，並於同日晚間到個案住家做噴霧防治。

此外，17日高雄三民區新增1位確診本土患者，此患者於7月13日及14日有到七股區大埕里、西港區中州里的活動史，請當地民眾注意防蚊措施，防治中心也會對活動地擴大清除孳生源與噴霧、化學防治。

至於南市左鎮區的全市第9位本土病例，市府衛生局長陳怡說，此病例基因定序與南市本土首例的永康區甲頂里相同，甲頂里病例曾到中西區活動，顯示疫情仍有地緣相關性，沒有擴散出去的跡象。

昨天防疫人員也發現中西區郡王里有1處大型資源回收處，有孳生病媒蚊之虞，經區長、里長現場勸說行為人協調後，屋主今日會雇用機具全部拆除整理。防治團隊再籲請民眾整理家園，落實「巡、倒、清、刷」孳清工作。

相關資訊可至臺南市政府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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