成颱機率低！「南海熱帶擾動」今晚加速撲台 中南部嚴防強降雨

2019-07-18 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風偏東，暴風圈僅略過東部近海，氣象局昨晚解除陸上颱風警報，僅維持9小時陸警，可能創下陸警最短紀錄，隨著丹娜絲北上，南海熱帶擾動「91W」成為外界關注的焦點，由於其發展環境不佳，成颱機率降低，然儘管不會成颱，仍須注意今晚起北上為中南部帶來強降雨。

丹娜絲加速北上 週末襲日、韓

根據中央氣象局的觀測顯示，輕度颱風丹娜絲強度略為增強，其中心氣壓992百帕，今上午8點的中心位置在北緯23.0度，東經123.9度，即在鵝鑾鼻東北東方約330公里之海面上，七級風暴風半徑150公里，目前以每小時27公里速度向北進行，氣象局持續針對巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、東北部海面及北部海面發布海上颱風警報。

氣象局提醒，除海面風浪將明顯增強外，受颱風外圍環流影響，各地要留意局部大雨，嘉義以南地區及蘭嶼有局部豪雨發生的機率；臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，丹娜絲颱風目前加速北上中，週末將侵襲韓國及日本一帶，前往旅遊、洽公要注意。

91W成颱機率低 仍須嚴防強降雨

另外南海熱帶擾動「91W」，目前日本氣象廳已將其升級為熱帶性低氣壓，不過氣象局仍認定是低氣壓，低氣壓996百帕，今早8點的位置在北緯18.5度，東經119度，在南海向北移動，時速10公里。

氣象局表示，因為低氣壓強度有稍增強的趨勢，並將逐漸朝著台灣附近海面接近，今晚至明（19）日將為中南部地區帶來降雨，不過影響程度要視其發展及路徑而定，請留意最新預報資訊。

「台灣颱風論壇」指出，由於環境垂直風切較強，目前91W對流集中在系統的西南側，

整體發展環境較不利發展，成為颱風的機會降低，但就算不是颱風，隨著丹娜絲北上，91W今晚也會加速往北移動，明（19日）整個低壓雲雨帶會跟隨91W北抬進入陸地，全台都有下雨機會，南部、台東地區尤其要防範強降雨發生。

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