丹娜絲成空包彈 專家：「分身」影響不亞於西南氣流

2019-07-17 23:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕輕度颱風丹娜絲變數多，除路徑持續往東大幅修正，又因為高低層分離，在菲律賓西邊產生「分身」。氣象專家表示，這幾個熱帶系統都位在大低壓帶中，容易互相牽引，產生的變數多，預報有相當難度，認為丹娜絲如今已是一個「空包彈」，對台威脅降低，反而要留意菲律賓西邊的熱帶擾動，影響恐不亞於西南氣流。

天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，輕颱丹娜絲原先只是大低壓帶的一坨雲系，但結構非常鬆散，強度剛好達到標準，被命名為颱風其實非常勉強，從衛星雲圖來看，甚至找不到丹娜絲的颱風眼，雲系也非常不明顯，等於是空包彈，不太具威脅性。

氣象局表示，丹娜絲昨天路徑大幅往東修正，主要是上層主要水氣被截掉，剩下的對流雲系較弱，此時丹娜絲東方出現較強對流雲系，丹娜絲為了生存下去只好不斷往東靠近，與雲系整合，維持強度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，季風低壓內雲系多，大家都搶著要發展，颱風不容易獨大，就算生成也容易是短命颱。吳德榮分析，丹娜絲結構鬆散，想發展就要吸收水氣，但偏偏與菲律賓西側的低壓中間卡著呂宋島，反而是西側的低壓不斷有積雲發展，有機會成為熱帶性低氣壓，但成颱機率低，就算成颱，也不會和丹娜絲有雙颱效應。

吳德榮表示，菲律賓西側低壓是西南風帶進來的，即便沒有低壓生成，週五高屏山區本來就會有明顯雨勢，低壓的產生只是讓水氣慢一點進入台灣，就防災角度，高屏地區屆時仍要嚴防大、豪雨。

彭啟明認為，菲律賓西側低壓有機會成為另一個颱風或熱帶性低氣壓，但另一派則認為該熱帶系統風切大，不易形成颱風，無論如何，該系統今明兩天北抬，若沒有地形干擾直接衝撞南台灣，帶來的水氣恐會介於西南氣流和西南季風之間，屆時南部地區恐要留意較大雨勢。

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