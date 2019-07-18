丹娜絲今掃過東部近海 13條航線停駛、96架次國內班機取消

〔記者蕭玗欣／台北報導〕丹娜絲暴風圈今天威脅台灣東部海域，交通部航港局稍早公布今天航班異動，海運航線共13條航線、75航次停航，其中以東港-小琉球停航34航次，影響最大；民航局則表示，截至上午10點，國內航線共取消96架次，兩岸暨國際航線取消2架次。
今日國內海運線異動如下：
1.基隆-馬祖：全部停航（2航次）。
2.基隆-廈門：全部停航（1航次）。
3.臺北-平潭：全部停航（2航次）。
4.南竿-東引：全部停航（1航次）。
5.台中-平潭：全部停航（2航次）。
6.高雄-馬公：全部停航（1航次）。
7.布袋-馬公：部分停航（開航5航次、停航2航次）。
8.東港-小琉球：部分停航（開航4航次、停航34航次）。
9.鹽埔-小琉球：全部停航（2航次）。
10.大鵬灣-小琉球：全部停航（4航次）。
11.富岡-綠島：全部停航（10航次）。
12.富岡-蘭嶼：全部停航（6航次）。
13.後壁湖-蘭嶼：全部停航（8航次）。
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丹娜絲暴風圈今天威脅台灣東部海域，交通部航港局稍早公布今天航班異動，海運航線共13條航線、75航次停航，其中以東港-小琉球停航34航次，影響最大；民航局則表示，截至上午10點，國內航線共取消96架次，兩岸暨國際航線取消2架次。（資料照）