誘發幹細胞救援 北榮發現生髮新契機

2019-07-17 21:02

〔記者林惠琴／台北報導〕毛髮再生研究新突破！台北榮總今日指出，經由小鼠實驗發現，給予皮膚適當張力後放鬆，可誘發幹細胞活化，促進毛髮再生，未來有機會將此機轉結合雷射、藥物或細胞療法應用於臨床上，造福禿髮等相關族群，不用再為「髮」事困擾。

台北榮總皮膚部皮膚診斷科主任陳志強表示，毛髮再生有兩種方式，一種是生理性再生，也就是固定毛髮生長週期包含生長、退化、休止，但人類頭髮約85%至95%均處於生長期，因此可不斷留長；另一種是傷口刺激再生，即發生車禍或意外受傷時，引起的再生反應。

陳志強指出，過去該院皮膚部曾研究發現，適當拔除一定密度毛髮提供刺激，可誘發超過5倍毛髮再生，進而決定測試有無可能不用拔除毛髮，而是藉由拉扯毛髮的張力提供刺激，達到啟動毛髮再生的效果。

皮膚拉撐 巨噬細胞聚集修復

陳志強指出，研究團隊先將小鼠部分毛髮剃除，正常狀況下被剃除毛髮部位要一個月後才會重新生長，但經由設計一款皮膚拉撐裝置，放置於小鼠被剃毛部位，每天拉撐一定幅度，結果發現連續拉撐7天、強度達到33%時再放鬆，14天內就可開始長毛，21天更是已經長好長滿，但若是拉扯力道不足或太強、天數不夠或超過，則是效果較差，顯示「剛剛好」很重要，成果已刊登於國際期刊《自然通訊》（Nature Communication）。

陳志強說明，研究發現，此舉成功使毛髮再生的機轉，主要是皮膚在受到局部張力刺激時，會誘發免疫反應，活化毛囊幹細胞，吸引巨噬細胞聚集，分泌生長因子，進而促進毛髮再生，簡單地說，巨噬細胞如同是發現有救援需要而前來的救護人員，協助修復。

陳志強強調，研究也發現，若用藥物去除巨噬細胞，就無法誘發毛髮再生，顯示巨噬細胞在毛髮再生過程中，扮演十分重要的角色，未來若可藉以結合雷射、藥物或細胞治療等機制，運用巨噬細胞協助生髮，有機會造福禿頭或有相關髮量問題的患者，也為再生醫學帶來新的契機。

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