集點概念？搭救護車送盧秀燕關懷卡 網友電爆

2019-07-17 19:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕這是集點送贈品，還是累積里程的概念？台中市消防局研擬，中市消防局所屬的救護車，載送傷患、病患到醫院的時候，由救護員獻上關懷卡，傳達市長盧秀燕與中市政府關懷心意，此一政策引起廣泛討論，有人揶揄這是「集點」、「累積里程」概念，建議關懷卡文案是「119大車隊感謝您的搭乘，歡迎再次來電約車」，對此，消防局緊急救護科股長趙冠斐說，此一構想仍研擬中，卡片還沒有製作。

中市消防局：研擬中 卡片未製成

台中市消防局上述構想，內容是請緊急救護科研擬，只要是該局所屬的救護車（91車），「載送傷、病患到達醫院後，由救護員代表獻上關懷卡，傳達市長（盧秀燕）及市府慰問關懷心意，祝福其早日康復」，此一構想被傳到臉書，多數網友持嘲諷或揶揄態度，支持的網友比例甚低。

網友認為，此一政策是模仿新北市，花蓮縣以前也曾實施過，效果並不好，此一政策無異於宣告，救護員就是「服務業」，另有網友嘲諷說「累積里程數嗎？」、「送集點卡不是更好」、「順便送一瓶空氣好了」、「累積里程，達到里程數免費搭91一次」，有人諷刺說，獻上關懷卡給酒空（酗酒瘋漢），這畫面一定很趣味。

網友揶揄：媽媽市長到醫院 才是愛民如子

更有網友揶揄說，獻上關懷卡，不如「媽媽市長」到醫院，「市長就在醫院等待，第一時間給予最直接最誠摯的關懷，這樣才是真正的愛民如子」，另有網友揶揄，卡片記得印上「市長顏清標關心您」。

消防局緊急救護科股長趙冠斐頗低調說，此構想研擬中，目前仍於消防局內部討論，關懷卡就是一張小卡片，但內容尚未設計，新北市有類似政策，但他不知道實際內容與成效，此政策未來會上簽給長官，或於局內再討論。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法