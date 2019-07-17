登革熱「罩」得住！ 千件環保蚊帳大家搶
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環保防蚊帳用童裝剩餘布料做成。（記者張聰秋攝）

環保防蚊帳用童裝剩餘布料做成。（記者張聰秋攝）

2019-07-17 15:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕「罩」得住！全台今年以來已出現48例本土登革熱病例，高雄市39例、台南市9例，彰化縣尚未傳出本土病例，不過，已有9例境外移入病例，縣府啟動防蚊計畫，有民間紡織廠利用童裝剩餘的布料，循環再利用，做出環保防蚊帳，捐給彰化縣政府轉送需要的民眾，愛心結合環保和衛生防疫，相當特別。

伸仁紡織股份有限公司是彰化縣政府的「愛心大戶」，捐錢捐物資慷慨大方，之前捐贈過運動器材，也曾捐給小朋友運動球類和書籍，這回關心鄉親的健康，一口氣要捐贈1300件蚊帳，一來預防蚊蠅叮咬，同時防範登革熱。

有民眾顧慮彰化縣非本土登革熱疫區，蚊帳需求性不高，蚊帳送進來出不去怎麼辦？對此，社會處長王蘭心表示「絕對不會」，因為在伸仁紡織提出捐贈構想後，社會處委由社區、慈善身障機構先進行需求調查，匯整出1075件，不乏來自山上欲防小黑蚊或偏鄉農舍旁防蚊蠅叮咬，剩下225件放在社會處幸福小舖的物資銀行，讓有需求民眾或團體申請，「1件都不會浪費掉！」

環保防蚊帳由捐贈單位伸仁紡織公司製作，該公司生產蚊帳起家，取織布延展特性，利用童裝剩餘布料做成，工細、品質佳，公司擬分批捐贈、每批3到400件，社會處收到蚊帳委由社區、團體送府到家。

捐贈儀式今在縣府登場，公司千金、服裝設計師白怡文代表董事長白璨榮出席，縣長王惠美感謝企業回饋社會，讓愛的種籽在各地開花結果，王惠美說，盼更多企業跟進，更希望常做愛心的白董事長「花」越多，又繼續賺到千千萬萬倍，美好彰化、希望城市，官民一起努力。

衛生局長葉彥伯說，彰化縣今年9例境外移入登革熱，感染國家大多來自東南亞，包括菲律賓、印尼、越南、馬爾地夫、柬埔寨等國，中鏢者不乏是移工、旅遊及經商，今年境外移入病例，相較於去年23例、前年13例，感染個案明顯減少。

  • 縣府秘書長賴振溝代表縣府收下伸仁公司服裝設計師白怡文捐贈蚊帳。（記者張聰秋攝）

    縣府秘書長賴振溝代表縣府收下伸仁公司服裝設計師白怡文捐贈蚊帳。（記者張聰秋攝）

  • 蚊帳捐贈儀式今在縣府登場，設計師白怡文代表董事長白璨榮出席，縣長王惠美感謝企業回饋社會。（記者張聰秋攝）

    蚊帳捐贈儀式今在縣府登場，設計師白怡文代表董事長白璨榮出席，縣長王惠美感謝企業回饋社會。（記者張聰秋攝）

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