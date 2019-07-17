登革熱「罩」得住！ 千件環保蚊帳大家搶

2019-07-17 15:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕「罩」得住！全台今年以來已出現48例本土登革熱病例，高雄市39例、台南市9例，彰化縣尚未傳出本土病例，不過，已有9例境外移入病例，縣府啟動防蚊計畫，有民間紡織廠利用童裝剩餘的布料，循環再利用，做出環保防蚊帳，捐給彰化縣政府轉送需要的民眾，愛心結合環保和衛生防疫，相當特別。

伸仁紡織股份有限公司是彰化縣政府的「愛心大戶」，捐錢捐物資慷慨大方，之前捐贈過運動器材，也曾捐給小朋友運動球類和書籍，這回關心鄉親的健康，一口氣要捐贈1300件蚊帳，一來預防蚊蠅叮咬，同時防範登革熱。

有民眾顧慮彰化縣非本土登革熱疫區，蚊帳需求性不高，蚊帳送進來出不去怎麼辦？對此，社會處長王蘭心表示「絕對不會」，因為在伸仁紡織提出捐贈構想後，社會處委由社區、慈善身障機構先進行需求調查，匯整出1075件，不乏來自山上欲防小黑蚊或偏鄉農舍旁防蚊蠅叮咬，剩下225件放在社會處幸福小舖的物資銀行，讓有需求民眾或團體申請，「1件都不會浪費掉！」

環保防蚊帳由捐贈單位伸仁紡織公司製作，該公司生產蚊帳起家，取織布延展特性，利用童裝剩餘布料做成，工細、品質佳，公司擬分批捐贈、每批3到400件，社會處收到蚊帳委由社區、團體送府到家。

捐贈儀式今在縣府登場，公司千金、服裝設計師白怡文代表董事長白璨榮出席，縣長王惠美感謝企業回饋社會，讓愛的種籽在各地開花結果，王惠美說，盼更多企業跟進，更希望常做愛心的白董事長「花」越多，又繼續賺到千千萬萬倍，美好彰化、希望城市，官民一起努力。

衛生局長葉彥伯說，彰化縣今年9例境外移入登革熱，感染國家大多來自東南亞，包括菲律賓、印尼、越南、馬爾地夫、柬埔寨等國，中鏢者不乏是移工、旅遊及經商，今年境外移入病例，相較於去年23例、前年13例，感染個案明顯減少。

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