航空業今年2次罷工 林佳龍：社會已有設立罷工預告期的期待

2019-07-17 11:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年接連發生華航機師、長榮空服員罷工事件，交通部長林佳龍今早接受廣播專訪時，再度說明社會已有設立罷工預告期的期待，相信行政院會跨部會討論，立法委員也都有提案；不過也不能單一去看罷工預告期，因為勞方覺得要罷工已經很困難，罷工卻還要有預告期，因此，他認為應該整體檢討罷工相關規範並要有配套措施。

林佳龍表示，航空業罷工是過去3年來，許多事情持續累積終致爆發，他擔任交通部長後，預期大選接近，陸海空可能都會有罷工行動串聯，所以花很多時間去拆彈。

林佳龍說他是政務官角色，過去也參加過社會運動，大家對他有期待，希望協助勞資溝通，所以在華航、長榮罷工中，他都花很多心思，私底下促進雙方找到交集；這當中也要感謝行政院長蘇貞昌對他及交通部的信任與授權，否則罷工時面對內外衝突，交通部可能就變成夾心餅乾。

罷工是法律賦予勞工的權利，林佳龍說，這部分一定要尊重，但是航空業外部效應很大，不單只是勞資雙方的糾紛，還會影響大量乘客、旅行社；因此，政府就要扮演不能讓罷工持續太久或太嚴重的角色，交通部則積極應變維持基本疏運能量，這樣目標在這2次罷工中都有守住。

林佳龍指出，像是華航機師罷工那次，當時資方態度太高或勞方姿態太高時，他都會稍微壓一下，避免極端化；長榮情況雖然拖得比較久，但他跟勞資雙方在私底下的互動也很頻繁，並尊重勞動部作為勞資爭議主管機關權責，達成損害控管、危機處理目標。

林佳龍表示，不過航空業接連面臨兩次罷工後，政府最後要從這些事件中，去檢討相關法令政策，他覺得航空業要有罷工預告期，但其他業別就不一定，如果只是單純勞資紛爭，屬於勞資雙方內部事情，對公共傷害不大的產業，就不需要有罷工預告期；不過像是鐵路運輸這塊，對旅客影響也是比較重，他認為同樣需要有罷工預告期。

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