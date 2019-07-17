乞丐補丁裝…這所國中舊操場照樣出國手！

2019-07-17 09:56

〔記者謝介裕／南投報導〕2019亞洲青少年跆拳道國手選拔賽成績出爐，南投縣竹山鎮延和國中繳出亮麗成績，計有5名學生當選國手，不過，鍛鍊體能的運動場卻十分破舊，希望縣府能協助改建全新操場，還給學生們安心、安全的運動空間。

延和國中運動場建於1994年，啟用迄今已有25年，惟因年久失修，加上排水不良，導致人工草皮跑道面層嚴重剝落、磨損，好似癩痢頭般，東掉一塊、西缺一角，出現大小不一的坑洞，師生練跑就好像在玩「跳格子」般，稍有不慎即有被絆倒、摔傷之虞，校方在經費有限下，目前只能以補丁方式改善，使得跑道出現紅、綠、灰交錯，宛若「乞丐補丁裝」的模樣。

儘管環境如此克難，但該校體育班學生在田徑、羽球、游泳等項目中卻是屢屢獲獎，尤以跆拳道表現最突出，今年就有金怡君、馬妤昕、張芮恩、吳庭綺及紀茗弦等4女1男，合計5名同學當選國手，更顯得難能可貴。

南投縣議員蔡孟娥表示，從田徑到跆拳、游泳、羽球等項目，校園運動場都是隊員及選手們少不了的訓練場地，希望縣府在運動場整建時，也能連同排水系統問題一併改善，否則一旦有學生發生重大意外，即可能衍生國賠，縣府不可不慎﹗

南投縣長林明溱說，縣府對於延和國中跑道、藍球場等運動設施破舊問題十分重視，除允諾先補助學校約200萬元經費，進行籃球場及相關排水系統改善以外，也指示教育處就運動場改建所須約600萬元經費方面積極向中央爭取，以便早日完成改建，並叮嚀校方注意學生運動安全，避免意外發生。

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