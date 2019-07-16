這樣的體育名校…操場老舊、年年補丁如痘疤

2019-07-16 07:30

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣自強國中是縣內體育名校，男子籃球隊除是各大賽事常勝軍，更2度拿下JHBL冠軍，但練習體能用的200公尺操場，卻因年久失修加上缺乏修繕經費，校方只好年年補丁，乍看下如「痘疤！」縣議員魏嘉彥得知後，協助向體育署申請整建經費，目前剛完成會勘，將爭取430多萬元經費改善。

自強國中在縣議員魏嘉彥及縣府教育處協助下，向體育署提案申請PU跑道整建工程，總工程經費估算541萬元，其中自籌款約108萬元，體育署委託東華大學體育與運動科學系副教授孫苑梅會勘，在魏嘉彥、縣府教育處體健科長白鴻儀、國裕里長杜曉炬及校方陪同下完成視察。

自強國中校長唐惠珠說，200公尺操場跑道，設施年限已達12年，跑道因長年使用，多處膨脹、變形，加上外側跑道水溝高低差，常造成學生和民眾受傷，屢屢遭到抱怨，操場又有樹根竄入、排水不良，暴雨時更常因宣洩不及造成校園淹水。

她強調，因經費有限，這些年為維護學生及民眾安全，只好不斷簡易修補裂縫及破損處，但現今已無法再改善，期望透過經費申請，將操場整建為空隙式PU跑道，並同步施作活動式排水溝，提升排水功能，給學生更良好的教學運動環境。

孫苑梅表示，水溝跑道高低差是一大隱憂，必須改善，加上整體排水不良才會導致跑道不斷受損，若未來經費順利補助下來，這2大問題一定要優先解決，另建議校方需再補件校園各館舍的方位及面積圖，供體育署審查參酌。

魏嘉彥說，多次收到學生家長陳情，期望能改善自強校園環境，加上身為畢業校友，屢屢訪校看見學子被迫在破損老舊的跑道上運動，內心十分不捨，感謝立委林為洲居中牽線，讓申請計畫案順利進行，得以改善花蓮孩子的就學環境。

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