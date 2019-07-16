輕颱逼近！週三10縣市高溫警報 東部慎防局部大雨

2019-07-16 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕明天（17日）受颱風外圍環流影響，東半部及南部轉為陣雨或雷雨，此外，全台10縣市發布高溫警報，中部以北高溫炎熱，易有焚風發生，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用，並做好防曬措施、補充足夠水分。針對輕颱丹娜絲，氣象局已將颱風路徑往東調整，從原先的「穿心颱」改為颱風中心由東半邊擦過，但仍不排除中心登陸及發布陸上颱風警報可能性。氣象局今晚11點30分將發布海上颱風警報。

輕颱「丹娜絲」今（16日）晚上8點的中心位置位於北緯17度、東經123.6度，以每小時10公里速度向西北進行，颱風中心氣壓998百帕，預測明天下午2點會在鵝鑾鼻南南東方420公里海面上，請菲律賓東方海面及巴士海峽航行及作業船隻特別留意。

中央氣象局預報，明天東南部及東部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；東北部、南部地區及北部山區亦有短暫陣雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

「天氣風險公司」指出，週四（18日）下半天到週五（19日）上半天，是颱風影響最劇烈的時間，特別要注意屆時中南部山區及東半部累積雨量可能又快又急，呼籲民眾留意戶外的風雨狀況。

溫度方面，明天中部以北及高雄近山區平地，有36度以上高溫發生的機率，尤其新竹以南至彰化、南投有37度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分並做好防曬措施；其他地區高溫約33、34度。發布高溫警訊的10縣市包括：台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、高雄市、屏東縣及連江縣達過量級；其他縣市均達危險級。

空氣品質方面，明天北部、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「普通」等級。

氣象局也提醒，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率；此外，明天下午起台灣各地（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區、鄰近海域及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

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