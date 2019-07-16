輕颱「丹娜絲」直撲台灣 最新影響時程、路徑圖曝光！

2019-07-16 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕今年第5號颱風「丹娜絲」今（16）日下午2點生成，氣象局預估，最快今晚11點30分就會發布海上颱風警報，加上丹娜絲路徑北偏，暴風圈將於週四清晨觸陸，成為「穿心颱」。「NCDR天氣與氣候監測網」也統整各國氣象單位對丹娜絲的路徑預報，不管丹娜絲走哪條路徑，登陸台灣機率都很大！

根據氣象局最新觀測，丹娜絲目前距離恆春東南方約710公里，時速27公里，暴風半徑150公里，將持續偏西北西，朝巴士海峽前進；預估最快今晚11點30分就會發布海上颱風警報，並預測丹娜絲暴風圈週四（18日）清晨觸陸，中心深夜有機會從東台灣登陸，穿越台灣中心在竹苗到台中一帶出海，成為「穿心颱」。

「NCDR天氣與氣候監測網」也製作一張圖表，統整各國預測的丹娜絲路徑，其中我國氣象局及韓國氣象局都預測颱風將由東部登陸，貫穿台灣朝著中國前進；中國預測登陸點偏東南；美國海軍的路徑則是先沿著東部海域北上，颱風中心會在東北部碰觸台灣陸地。只有日本氣象廳預估丹娜絲會由東部沿海朝北擦過、不會登陸台灣。

另外，臉書粉專「天氣即時預報」也表示，丹娜絲前身是「季風低壓」，特色是範圍大、整合慢，也就代表這個颱風「風」的強度不至於太強，但由於雲系廣泛，並且跟西南風接上，它是個「雨颱風」。

「天氣即時預報」也公布丹娜絲影響時程，影響最劇烈時間為週四下半天至週六（20日）上半天。週三（17日）至週四上半天雨勢範圍包含東部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島；週四下半天至週五（19日）全台各地大風大雨，尤其「中南部」雨勢可能劇烈。

「天氣即時預報」指出，週六（20日）至下週日（21日）颱風將遠離，「北東部」風雨快速緩停，但「中南部」仍需注意西南風的雨勢。由於丹娜絲將是今年第一個襲台的颱風，加上去年沒有颱風登陸台灣的紀錄，因此提醒民眾要做好基本的防颱措施。

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