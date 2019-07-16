「丹娜絲」恐成穿心颱 南水局：不影響大高雄供水

2019-07-16 16:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輕颱「丹娜絲」恐成穿心颱，水利署第六河川局（六河局）說，5部大型移動式抽水機已經備戰。水利署南區水資源局（南水局）說，拜上波雨勢所賜，南化聯通管正處於滿管，就算高屏溪濁度破萬，也不會影響高雄供水。

氣象局估計輕颱「丹娜絲」17至19日影響台灣，且挾帶豪大雨，高雄地區供水每天仰賴高屏溪100萬噸，是否衝擊取水引起關注。南水局副局長鄒漢貴今天說，「丹娜絲」不致影響供水。

鄒漢貴指出，之前南部地區連續雨勢，致南化水庫高水位、甚至溢流，南化聯通管處於滿管，每天輸送40萬至45萬噸水至高雄大樹區坪頂淨水廠，供大高雄地區民生用水。

他說，大高雄地區每天仰賴高屏溪攔河堰抽水100萬噸，一旦濁度破萬（NTU）就會減供，若真的完全無取水，就會啟動伏流水備援，每天可供應40萬至50萬噸。

六河局局長邱忠川說，5部大型移動式抽水機已辦妥試抽，現妥善率達百分之百，可配合地方政府需求隨時出勤支援，並已協調高雄市政府及台南市政府完成移動式抽水機預佈。

邱忠川說，為防範長浪侵襲，已檢視檢視轄區各段海堤、水門，確保其功能性正常；另因應機電異常，水門、抽水站等機電設施，已備妥充足油料，遇停電時仍可持續操作；對於轄區外水防汛熱點，已要求防汛搶險隊待命，以因應突發狀況。

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