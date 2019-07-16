恐成穿心颱！1張圖秒懂準颱風「丹娜絲」路徑預測

2019-07-16 01:09

〔即時新聞／綜合報導〕準颱風「丹娜絲」、「TD 10」熱帶性低氣壓最新位置在台灣東南方海面、菲律賓海上，新修正的全球模擬路徑圖顯示，它繞過菲律賓北方外海時，恐直接轉北北西方向移動，從路徑研判可能會直撲台灣成為「穿心颱」；中央氣象局不排除今（16）日晚上發布海上颱風警報。

美國佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象網站中，統整出當前全球熱帶擾動、熱帶低壓或颱風的預報路徑模擬圖，菲律賓海上的準颱風「丹娜絲」多條預測路徑均顯示，它在未來幾天恐繞過菲律賓北部，接著朝西北方移動，又以往北北西方移動的可能性為大，可能登陸台灣東部、東北部，甚至成為「穿心颱」。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的最新觀測數據，準「丹娜絲」颱風中心絕對位置在北緯16.9度、東經130.9度海面上，中心氣壓為1000百帕。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特寫道：「在接下來的幾天裡，在菲律賓海上的熱帶擾動可能會先成為熱帶性低氣壓，再發展成熱帶風暴。該天氣系統有機會在本週晚些時候影響呂宋島、台灣或中國東南沿海。」

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）在24小時前於官網指出，準颱風「丹娜絲」在24小時內成為熱帶氣旋的機率不高，目前已將警示升級，並做出預測：「可能會發展成熱帶氣旋，但預計過程會超過24小時。」；中央氣象局先前已指出，最快會在16日晚間對準颱風「丹娜絲」發布海警。

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