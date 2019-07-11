快放晴了！週五中南部降雨減緩 週末全台晴朗穩定

2019-07-11 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕明（12）日西南風減弱，水氣減少，中南部雨勢因此減緩許多，但降雨機率仍高，其他地區也有午後雷陣雨，提醒民眾外出還是帶上雨具。週休假期全台天氣轉為晴朗穩定，屆時連午後雷陣雨也不太明顯，民眾可以好好把握機會，安排戶外行程。

中央氣象局預報，今（11）晚至明晨仍有零星陣雨，但白天隨著西南風逐漸減弱、水氣減少，「中南部」降雨機率偏高，但有減緩趨勢；「其他地方」大部分是多雲天氣，有局部午後雷陣雨，其中「北部、宜蘭」及「中部山區」可能有局部大雨。

天氣風險公司指出，週六（13）、週日（14），台灣東邊的太平洋高壓逐漸增強，壟罩在台灣上空，天氣狀況將轉為「晴朗穩定」；下週預計有熱帶擾動發展，不排除有接近台灣的機會，但是否會成為颱風，目前還言之過早。

溫度方面，明天北部27至34度，感受較為悶熱；中部26至34度；南部25至32度；東部26至34度，其中花東縱谷及台東南側因西南風沉降，有36度以上高溫發生的機率；外島地區26至32度。

紫外線方面，台東縣達紫色「危險級」，可在15分鐘曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害；其餘地區達紅色「過量級」，促成傷害的曝曬時間為20分鐘內。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，全台各地以「良好」等級為主，但降雨洗除空氣污染物，各區不同的降雨時間及強度將影響當地空品；另外，明天吹西南風，北部空品區位於下風處，污染物容易累積，局部地區短時間可達「普通」等級。

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