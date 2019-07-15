週二各地多雲到晴局部極高溫 輕颱最快今晚生成

2019-07-15 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕今天（15日）各地大多為多雲到晴的好天氣，天氣炎熱。而明天（16日）的天氣大抵和今天差不多，但要注意中南部地區及各地山區會有午後雷陣雨發生。至於位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預期最快在今晚生成今年的第5號颱風「丹娜絲」，其路徑還有很大的變數，不排除直接影響台灣。

根據「中央氣象局」預報，明天各地大多可維持多雲到情的天氣，午後中南部地區及各地山區回有局部短暫雷陣雨發生，尤其中南部的降雨範圍較廣，有機會從山區擴展至沿海地區。溫度方面，因為熱帶性低氣壓或颱風外圍沉降影響，天氣依舊炎熱，各地高溫普遍落在33、34度以上，尤其花東縱谷、大台北盆地及西半部近山區平地容易出現36度以上的高溫，紫外線指數也容易達到過量或危險級，提醒民眾外出活動務必做好防曬工作，隨時補充水分，避免長時間待在烈日下。

颱風方面，據「天氣風險公司」表示，目前在菲律賓東方海面上發展的第10號熱帶性低氣壓，其環流大而且鬆散，結構尚在整合中，預期最快在今晚升格成為今年的第5號颱風「丹娜絲」，並在週三、四靠近台灣。中央氣象局表示，「丹娜絲」未來將以西北西轉西北的方向朝巴士海峽接近，但週三進入巴士海峽後路徑仍有相當程度的變數，以目前資料來看，颱風有機會以較為接近台灣的方式北上，甚至會直接影響全台，請民眾隨時注意氣象局更新資訊。

空品方面，明天宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，北部及竹苗空品區局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級。

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