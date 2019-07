全球模擬路徑圖曝光！準颱風「丹娜絲」恐撲台

2019-07-15 01:04

〔即時新聞/綜合報導〕國際編號「98W」熱帶性低氣壓目前位於台灣東南方海面、菲律賓東方海面上,中央氣象局預測,16日生成今年第5號颱風丹娜絲(Danas,菲律賓命名),的機率最高,目前該熱帶性低氣壓的全球模擬路徑圖已出爐,可能會穿越巴士海峽直撞中國東南沿海,也恐侵襲菲律賓或直撲台灣。

美國佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖,可見到「98W」低氣壓在未來幾天的路徑將持續往西北方向移動,恐將直撞菲律賓北部、中國東南沿海或是侵台,目前它的中心位置在東經135.4度,北緯14.9度,最大風力低於時速28公里,中心氣壓為1002百帕。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)發推特指出,菲律賓海上的熱帶性低氣壓很有可能在本週初期繼續增強,這個氣旋恐在本週晚些時候影響到呂宋島、台灣或中國東南沿海。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)將該低氣壓列為黃色警示,代表它在24小時後有可能進一步增強;氣象局14日已預測,該熱帶性低氣壓最快在15日、16日這兩天就會增強為輕度颱風,也就是今年第5號颱風丹娜絲(Danas,菲律賓命名),估16日生成的可能性最大。

傑森.尼科爾斯推特全文

Tropical development over the Philippine Sea looking more likely early next week. Cyclone can impact #Luzon, #Taiwan &/or SE #China late next week. #Philippines pic.twitter.com/xYTI4OHxkW