全球模擬路徑圖曝光！準颱風「丹娜絲」恐撲台

2019-07-15 01:04

〔即時新聞／綜合報導〕國際編號「98W」熱帶性低氣壓目前位於台灣東南方海面、菲律賓東方海面上，中央氣象局預測，16日生成今年第5號颱風丹娜絲（Danas，菲律賓命名），的機率最高，目前該熱帶性低氣壓的全球模擬路徑圖已出爐，可能會穿越巴士海峽直撞中國東南沿海，也恐侵襲菲律賓或直撲台灣。

美國佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，可見到「98W」低氣壓在未來幾天的路徑將持續往西北方向移動，恐將直撞菲律賓北部、中國東南沿海或是侵台，目前它的中心位置在東經135.4度，北緯14.9度，最大風力低於時速28公里，中心氣壓為1002百帕。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）發推特指出，菲律賓海上的熱帶性低氣壓很有可能在本週初期繼續增強，這個氣旋恐在本週晚些時候影響到呂宋島、台灣或中國東南沿海。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）將該低氣壓列為黃色警示，代表它在24小時後有可能進一步增強；氣象局14日已預測，該熱帶性低氣壓最快在15日、16日這兩天就會增強為輕度颱風，也就是今年第5號颱風丹娜絲（Danas，菲律賓命名），估16日生成的可能性最大。

傑森．尼科爾斯推特全文

Tropical development over the Philippine Sea looking more likely early next week. Cyclone can impact #Luzon, #Taiwan &/or SE #China late next week. #Philippines pic.twitter.com/xYTI4OHxkW — Jason Nicholls （@jnmet） 2019年7月12日

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