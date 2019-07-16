颱風將成形恐撲台 水利署嚴陣以待

2019-07-16 13:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕今晚將成形的第5號颱風丹娜絲，有可能在較短時間內海上陸上警報陸續齊發，對於該颱可能撲台而來，水利署也已開始進行整備，包括抽水機調度、滯洪空間預備等，水利署也提醒民眾要隨時注意颱風訊息。

為因應可能豪雨，水利署長賴健信召開防汛視訊會議，他在會中表示，必須提前做好防汛工作的各項介面串連以及最好的防汛準備，加強與地方政府溝通聯繫，提供各防汛熱點相關資料及必要協助，各縣市政府應針對溝渠清淤持續作業；各河川局防水擋板、抽水機、志工提前啟動及部署，同時責成各水資源局審慎進行水庫操作。

賴建信也指示東部及南部的第七、八、九河川局及南水局，務必嚴實做好各項整備工作。而目前屏東地區移動式抽水機共147部，均經檢視妥善率100%，其中112部已先行預布、18部分配於公所機動布置，17部由七河局隨時支援調度；牡丹水庫已於7月11日開始進行調節性放水，南水局將視近日實際進水量適時放大調節性出水量，爭取滯洪空間。

水利署指出，於汛期前已完成滞洪池、抽水站及水門等設施整備，其中滞洪池46座，較去年增加5座，可以提供2159萬滯洪空間，也成長153萬；另抽水站較去年增加11站，達到170站，能夠提供每秒924立方米抽水量。此外，水門3815座，已完成檢查功能皆正常，在汛期能有效發揮功效，減少災害。

水利署並提醒民眾，時值颱風季節，隨時清理自家陽台洩水孔及居家附近的排水溝渠，以免造成生活不便。另外也提醒民眾，可透過防災資訊服務網、facebook防汛抗旱粉絲團（網路）、行動水情APP（智慧型手機）、警戒簡訊通報系統（一般手機）及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息。

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