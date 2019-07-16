輕颱丹娜絲未到先發威 明全台10縣市發布高溫警訊

2019-07-16 19:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕颱風未到先發威！中央氣象局表示，隨著丹娜絲颱風逐漸靠近台灣，明天除迎風面的東半部有明顯雨勢，受颱風外圍環流沉降影響，氣象局已針對雙北、桃園市、高雄市等4縣市發布橙色燈號、竹苗、中彰投等6縣市發布黃色燈號，上述地區有機會達36度高溫，新竹以南到彰化、南投出現37度以上高溫機會更高。

氣象局指出，丹娜絲目前距離恆春東南方約710公里，時速27公里，暴風半徑150公里，將持續偏西北西，朝巴士海峽前進；預估最快今晚11點30分就會發布海上颱風警報；氣象局目前預測路徑指出，丹娜絲暴風圈週四清晨觸陸，中心深夜有機會從東台灣登陸，穿越台灣中心在竹苗到台中一帶出海，成為「穿心颱」，該路徑對東半部及南台灣將帶來劇烈雨勢，北台灣則不太受影響。

氣象局也說，不排除明天中午前後發布陸上颱風警報。

根據各國路徑預測圖指出，各國在週四上午以前，也就是颱風接觸台灣前的預測路徑較為一致，都是朝巴士海峽前進。週四下半天各國路徑開始出現分歧，歐洲預報模式、日本氣象廳認為丹娜絲將一路北上，擦過台灣東半部，屆時北台灣將出現明顯雨勢。

但台灣、香港及韓國氣象局都認為丹娜絲將在東台灣登陸，並從新竹至台中一帶出海，雖颱風中心受到破壞，但東半部及南台灣仍要留意豪雨。中國中央氣象台則預測中心將通過巴士海峽，暴風圈掃過南台灣，該路徑因中心未被破壞，恐持續引進西南氣流，為南台灣帶來持續性豪雨，對台灣來說，可能是最危險的路徑。

氣象局預估，週三颱風進入巴士海峽，恆春半島整天有降雨機會，深夜後雨勢才會轉大，恐有豪雨等級雨勢，花蓮、台東上午就會出現雨勢，且越晚越大，有機會出現局部大雨，北部近山區也是整天有與，中部以北地區則以午後為主。

週四、週五是颱風最接近台灣的時候，甚至不排除登陸的可能性，全台有雨，東半部及南台灣要嚴防豪雨等級以上雨勢，中部地區有局部大雨機會，北台灣為局部短暫陣雨或雷雨，相對影響較小。

週五下半天台灣本島脫離暴風圈威脅，丹娜絲將朝中國方向前進，週六各地雨勢趨緩，但南部、台東仍有局部大雨發生。下週日到下週一，各地轉為多雲到晴，以午後雷陣雨為主。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法