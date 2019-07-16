熱帶低壓最快今明成颱 最快晚上發海警、不排除陸警

2019-07-16 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕受熱帶性低氣壓或颱風外圍沉降影響，今日各地持續高溫炎熱的天氣，針對目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，氣象局表示，最快在今（16）日會增強為今年第5號颱風丹娜絲（Danas），最快在今晚到週三間會發布海上颱風警報，不排除發布陸上颱風警報。天氣風險公司分析師吳聖宇也提醒，不排除熱帶系統週四、週五有通過台灣周圍的可能性。

氣象局指出，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，16日凌晨2時中心位置位於鵝鑾鼻東南東方約950公里的海面上，並持續向西北西進行，有發展為輕度颱風的趨勢，預估週三會進入巴士海峽，目前預測可能影響台灣南部海域，最快今晚到週三發布海警。至於是否影響台灣陸地，關鍵則是熱帶系統在週三的北轉角度，若高壓減弱會比較偏北走，若高壓減弱幅度小則會偏西，不排除發布陸上颱風警報。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，目前資料顯示熱帶性低氣壓的結構有逐漸轉好，在今明兩天就有可能增強成為輕度颱風；而根據昨天各國最新的數值預報顯示，直接影響台灣的機率並不低，且可能在今晚開始就會受到它外圍環流的影響，預估週三下半天到週五則可能直接受到低壓環流的影響，使天氣出現較明顯變化。至於對台的影響大小，仍有待進一步觀察。

吳聖宇在臉書也指出，預估今日熱帶性低氣壓就有機會升格為今年第5號颱風丹娜絲，颱風來到巴士海峽之後的路徑變化較大，除了有菲律賓地形的干擾，加上環流頗大，路徑會受到太平洋高壓影響，實際發展仍有待觀察，預估週三後隨著環流結構更成熟，預報模式的掌握更清楚，情況就會趨於明朗。

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