衛武營奪2019 A+Awards建築獎三大殊榮 耀眼的藝文之星

衛武營國家藝術文化中心奪2019 A+Awards建築獎三大殊榮，替台灣在國際舞台發聲。（衛武營提供）

2019-07-15 22:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今表示，開幕迄今已8個多月，獲外媒報導超過百篇，近來更擊敗中國北京嘉德藝術中心、英國皇家藝術學院劇院與新演奏廳等，一舉奪下文化劇場類最佳觀眾票選獎、評審獎及榮譽獎三大殊榮。

衛武營是全球最大單一屋頂劇院，自興建以來即獲全球關注與喜愛，前年獲得國際空間設計大獎Idea-Tops Award的數位建築獎、去年奪下Taiwan Design Best 100年度建築及空間規劃獎項。

衛武營開幕更獲得外國媒體超過百篇報導，如全球重量級媒體美國《紐約時報》稱讚是世界文化客廳，英國權威媒體《衛報》讚美為「史詩級鉅獻」，榮登2019度假勝地熱門榜，獲選為全球40個值得一遊的地區。

衛武營近來再榮獲由美國著名建築網站Architizer主辦的2019 A+Awards建築大獎，一舉奪下文化劇場類三大殊榮，包辦最佳觀眾票選獎、評審獎及榮譽獎，成功替台灣在國際舞台發聲。

值得一提的是，此次入選名單包括中國北京嘉德藝術中心、英國皇家音樂學院劇院與新演奏廳、英國切斯特Storyhouse、法國梅斯羅伯特舒曼會議中心等，衛武營擊敗對手脫穎而出。

衛武營表示，非常榮幸能獲得這個國際殊榮，得到全球的關注跟喜愛，作為眾人的藝術中心，致力成為這塊土地的一份子，除了透過建築硬體吸引世界目光，更期許製作和引進更多優質精彩節目，成為連結國際與台灣的重要平台。

臉書「高雄好過日」表示，衛武營推出多檔叫好又叫座的表演藝術，獲得高雄人大力支持，開幕半年就吸引超過10萬人次入場欣賞演出，洗刷高雄又老又窮、沒飯吃不會看歌劇的抹黑，成為最耀眼的南部藝文之星。

「高雄好過日」指出，衛武營再次獲得國際大獎肯定，印證城市質感需要長時間累積，讓高雄邁向國際一流城市漫長而踏實的轉型過程，逐漸找回高雄的驕傲與榮耀。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法