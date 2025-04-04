花蓮更糟了！張峻轉發「換掉傅崐萁」舊文 喊話勇敢站出來罷免傅崐萁

花蓮縣議會議長張峻今天轉發1年多前「反性騷、反欺壓、反特權」的舊文大嘆，花蓮更糟了，請大家勇敢站出來，罷免傅崐萁。（翻攝張峻臉書）

2025/04/04 15:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕公民團體發起「微光花蓮 拔傅行動」罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，花蓮縣議會議長張峻今天轉發一年多前「反性騷、反欺壓、反特權」的舊文大嘆：「花蓮更糟了，請大家勇敢站出來，罷免傅崐萁。」

前國民黨花蓮縣黨部主委、議長張峻2日發文表態支持罷免傅崐萁。他說，傅崐萁所作所為，不僅使黨內分裂，更是與人民的期待背道而馳。許多國民黨的大老形容傅崐萁為「病毒」，警告大家必須與他保持距離，否則將會受到感染。而另一位黨內大老則直言不諱地指出，傅崐萁如同「腐肉」，若不及時切除，其他完好無損的部分也將隨之腐壞。

請繼續往下閱讀...

張峻呼籲大家，應該罷免傅崐萁，讓國民黨重新獲得人民的信任，重回執政，只有這樣，才能挽回民意，重建黨的聲譽，讓國民黨再度成為一個強大的政黨，為人民服務，為國家發展貢獻力量，「再不切割傅崐萁，國民黨將走向泡沫化，並成為傅崐萁的陪葬品。讓我們攜手共進，為國民黨的未來而努力，重拾我們的信念與使命。請大家支持罷免傅崐萁」。

張峻今天在臉書上也再轉發一年多前「反性騷、反欺壓、反特權」的舊文說，原本以為只是當時的提醒，沒想到過了一年，這篇文還派得上用場，可見花蓮的狀況根本毫無進展，甚至「更糟了」。

張峻批評，選後不是建設、不是改革，而是鬥爭、內耗、特權、羞辱民意的行徑不斷上演。「這樣的立委，真的配代表我們花蓮嗎？」他高喊花蓮一定要改變，請大家勇敢站出來，換掉傅崐萁、罷免傅崐萁。

張峻在2023年12月的發文寫下，花蓮不能一直陷入政治欺壓和濫用特權的無限循環。文章指出，傅崐萁長期以政治權力霸凌和打壓不順從的政治人物，中央建設經費爭取乏善可陳，卻只會利用縣府資源為自己選舉綁樁，更慣用競選標語來打高空，麻醉縣民他有在爭取中央建設經費，林林總總的作為早已令鄉親失望透頂，且精神疲乏。

當時張峻內文還指出，「性騷疑雲也不了了之，不認錯不承擔，花蓮真的不需要這種的立委，一個完全不及格的立委，我們要覺醒，我們一定要換掉他」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法