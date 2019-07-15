普悠瑪考績懲處出爐 范植谷罰最重「記大過1次、記過2次」

2019-07-15 20:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年台鐵普悠瑪列車翻車事故釀18死、267傷。據了解，交通部已向行政院提報30人懲處名單，交通部今天召開考績委員會，審議台鐵局三位前任局長，范植谷、周永暉、鹿潔身的懲處案；初步懲處為范植谷記大過1次、記過2次，周永暉記過2次，鹿潔身大過1次、記過1次，全案仍待簽報待核後才定案。

交通部長林佳龍今年1月指示針對普悠瑪事故，啟動行政責任調查，擴大並加重行政懲處的究責。交通部4月完成行政責任調查報告後，呈報行政院，6月中旬獲院核覆，交通部今天下午2點30分召開考績委員會，審議台鐵局三位前任局長范植谷、周永暉、鹿潔身的懲處案，其他單位的人員懲處則由所屬單位考績會或獎懲委員會審議。

考績會審議初步結果指出，范植谷擔任台鐵局長期間對136輛普悠瑪列車的採購及驗收測試至投入營運階段，未能監督所屬重視及採取具體作為，進而發生ATP遠端監視系統未連線，致安全防護關鍵功能不彰影響行車安全，以及任內就建立完善人員管理、安全管理制度、單位橫向整合的組織安全文化等情事疏於督導；且擔任局長期間對於採購建置並完成的全系統ATP隔離開關遠端監視系統，未能記取96年大里事故教訓，疏忽其預期安全防護功能等情事不周，記大過1次、記過2次。

周永暉記過2次 鹿潔身1大過1小過

周永暉擔任台鐵局長期間對普悠瑪列車營運及增購16輛普悠瑪列車的採購及驗收測試至投入營運階段，未能監督所屬重視及採取具體作為，進而發生ATP遠端監視系統未連線，致安全防護關鍵功能不彰影響行車安全，以及任內就建立完善人員管理、安全管理制度、單位橫向整合的組織安全文化等情事疏於督導，記過2次。

鹿潔身擔任台鐵局長期間對普悠瑪列車主風泵異常狀況，未能督導所屬積極處置與查明根本原因，影響行車安全，以及任內就建立完善人員管理、安全管理制度、單位橫向整合的組織安全文化等情事疏於督導，於其任內發生第6432次普悠瑪號列車出軌、車廂傾覆重大事故，記大過1次、記過1次。

據了解，交通部1021普悠瑪事故行政責任調查報告，將待完成簽核流程後，公布在官網供外界檢視。

交通部長林佳龍在普悠瑪事故後展開行政調查外，也啟動啟行政責任調查，擴大主管職的懲處對象並加重懲處；並依家屬意見，支持立法院三讀通過成立運輸安全調查委員會。此外，也提高罹難者的賠償金至每人1570萬元並協助家屬與台鐵同步向日籍車商求償，事後要求台鐵局派專人每週赴台東兩次，協助傷者及家屬辦理賠償核銷事宜。

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