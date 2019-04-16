獨家》普悠瑪行政懲處出爐 增加2主管、8員工 3前局長均加重

2019-04-16 22:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部針對普悠瑪事故，相關人員疏失啟動事故責任調查進行行政懲處，該案今（16）日正式報行政院，前局長范植谷從1小過加重為記1大過2小過、周永暉從1小過加重為記2小過、鹿潔身從1大過加重為1大過1小過。另外，新增督導主管及第一線人員共10人納入懲處，包含前電務處長黃運傑、陳三旗，七堵機務段司機員陳立訓、出事列車司機員尤振仲，台北機務段檢查員及工務員共6人。

普悠瑪翻車事故後，交通部、台鐵局去年分別召開考績會、考成會後，共有20人受懲處，包含3位前局長、副局長、總工程司、副局工程司；機務處長、副處長、正工程司、科長；高雄機廠廠長；七堵機務段段長、副段長、兩名主任；台北機務段段長、副段長、主任；運務處長、綜合調度所所長等，總計4大過、12小過、11申誡，並有3人遭調職。但罹難者家屬、多位立法委員，都對交通部提出的20人懲處名單不滿意，交通部長林佳龍今年2月要求交通部、鐵道局、台鐵局再啟動「事故責任調查」，朝普悠瑪採購與驗收ATP沒連缐、ATP遠端監視系統功能不彰兩方向，對於監督人員進行懲處。

交通部最新懲處案，范植谷加重懲處理由包含，任內對136輛普悠瑪列車採購、驗收、測試到投入營運，但未能督導台鐵重視及採取具體作為，進而發生ATP遠端監視系統未連線，導致安全防護關鍵功能不彰，影響行車安全；民國98年4月採購建置並於99年5月完成的ATP遠端監控系統，無法有效進行安全防護等情事，局長需付督導不周之責。周永暉則因任內對16輛普悠瑪列車採購及驗收測試至營運階段，未能確實督導，導致安全防護關鍵功能不彰，影響行車安全。鹿潔身則是對普悠瑪列車主風泵異常狀況，未督導所屬積極處置與查明根本原因，影響行車安全。另外，三位局長皆要對任內未能建立完善人員管理、安全管理制度、單位橫向整合的組織安全文化負責。

擴大懲處方面，黃運傑擔任處長期間，建置ATP遠端監視系統，但無法發揮預期安全防護功能，有業務督導不周疏失記2小過。陳三旗擔任處長期間，未能有效改善ATP遠端監視系統，長期存在非必要告警訊號過多情況，缺乏有效列管追蹤機制，記申誡2次。

司機員陳立訓列車行駛期間主風泵異常停機，事後動力交接簿卻未填報記申誡2次。司機員尤振仲因隔離ATP後未依ATP管理要點因應、進入新馬彎道未依規定減速導致列車翻覆重大事故、主風泵故障未即時處理等緣由，記大過1次。台北機務段檢查員、工務員共6人，因未及時判斷故障加以排除異常，僅建議重置復位，未找出故障原因，分別記申誡1到2次。

交通部表示，部長沒有再退案，今已簽報行政院，相關懲處內容還需待行政院核定；另外，這僅是行政懲處，相關人員疏失還將面臨司法及運安會調查究責。

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