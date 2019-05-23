普悠瑪究責 范植谷解職驗船中心董座

2019-05-23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵去年發生普悠瑪號新馬事故，交通部長林佳龍年初上任後，針對相關人員疏失，再啟動事故責任調查，並加重行政懲處，懲處案已於上個月呈報行政院，其中前局長范植谷從一小過加重為一大過兩小過、周永暉從一小過加重為兩小過。林佳龍昨表示，行政調查已釐清人員責任，現任中國驗船中心董事長的范植谷，交通部將解除其目前職務，現任觀光局長的周永暉，則尚未要進行人事調整。

台鐵普悠瑪事故造成十八人死亡、兩百六十七人受傷，交通部今年再啟動行政調查，擴及三位前局長、出事司機員尤振仲、督導長官及第一線檢查員等共三十人受懲處。

台鐵在范植谷局長任內進行普悠瑪號採購標案標準變更，加上交車驗收不確實，未發現ATP遠端監控系統未連線等情事，還能代表交通部擔任中國驗船中心董事長一職，交通部長林佳龍曾於立法院備詢時說，這沒有是非；加重懲處案報院後，交通部即著手研議解除范植谷董事長職務。

對於何時能撤換，林佳龍昨僅說：「行政程序作業中。」至於中國驗船中心董事長一職，目前外傳可能找本月才剛退休的前航港局長謝謂君出任，林佳龍昨未回答。

周永暉在台鐵局長任內，增購十六輛普悠瑪列車及驗收測試至營運階段，未能確實督導，導致安全防護關鍵功能不彰；任內未能建立完善人員管理、安全管理制度、單位橫向整合的組織安全文化等，須負起相關責任。林佳龍表示，相對之下，周的情節較不嚴重，目前未要進行人事調整。

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