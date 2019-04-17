范植谷被加重懲處 王國材：擬撤換中國驗船中心董座

2019-04-17 12:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部針對普悠瑪事故相關人員疏失，啟動事故責任調查進行行政懲處，立法委員黃國昌今日於立法院交通委員會質詢時，特別提出質疑，行政處分對這些台鐵前局長，尤其是現任中國驗船中心董事長的范植谷，到底有何影響？交通部政次王國材坦承，記過確實是對范植谷的退休沒有任何影響，但現在交通部長林佳龍有在處理，如何撤換范植谷代表交通部出任中國驗船中心董事長職務的情況。

黃國昌表示，交通部長林佳龍日前曾在立法院交委會說，范植谷因普悠瑪事故受罰，卻轉任中國驗船中心董事長根本沒是非，要求交通部不能讓范植谷繼續擔任董事長；黃國昌另也質疑周永暉繼續擔任觀光局長就有是非嗎？要求林佳龍若要繼續擔保周永輝擔任局長，要把理由準備好，不然他下次質詢就會把所有資料攤出來。

王國材表示，行政處分有對台鐵局3位前局長加重懲處，但也承認對於他們退休生涯不會有影響，但公務人員都很在意這個有沒有汙點；不過若司法最後判決，認為他在普悠瑪車輛採購有弊端時，就有可能會追回退休金。另外，范植谷中國驗船中心董事長職務，部長林佳龍也正在研擬如何處裡。至於現任觀光局長的周永暉，王國材表示，目前沒有調整其職務的計畫。

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