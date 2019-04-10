普悠瑪事故懲處 林佳龍證實前局長范植谷加重記1大2小過

2019-04-10 15:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕普悠瑪翻車事故後，不論是罹難者家屬、多位立法委員，都對交通部提出的20人懲處名單不滿意，交通部長林佳龍今年2月要求交通部、鐵道局、台鐵局再啟動「事故責任調查」，主要朝普悠瑪採購與驗收ATP沒連缐、ATP遠端監視系統功能不彰兩方向，對於監督人員進行懲處。交通部長林佳龍今赴立法院交通委員會時首度鬆口，針對普悠瑪採購、驗收、營運的時任局長范植谷，懲處將從1小過加重為1大過2小過。

普悠瑪事故督導人員懲處案，交通部、台鐵局去年分別召開考績會、考成會後，共有20人受懲處，包含普悠瑪交車後3任局長范植谷、周永暉、鹿潔身，及台鐵局副局長等17位督導長官，總計共4人遭記大過；范植谷、周永暉各記過1次，鹿潔身記大過1次。

林佳龍表示，當時行政懲處未納入第一線人員（司機員、調度員、檢查員等），主要是考量這些人已經接受司法調查，想等司法調查結束後，再依據結果進行懲處。但後來認為既已做行政責任調查，還是建議一併依據調查結果，將相關應負責人員納入懲處名單中；據他向交通部次長了解，范植谷的懲處建議從原先1小過加重為1大過2小過。

交通部政次王國材表示，目前該案尚未報到林佳龍手中，懲處案後續部長同意後，還需報給行政院核定。

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